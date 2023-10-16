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«Это абсурд»: В США высказались о подготовке Украины к борьбе с Россией

Макгрегор: Запад не смог подготовить ВСУ к конфликту с Россией
16 октября 2023, 15:47
Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

За столь короткий промежуток времени не возможно было подготовить Украину к боевым действиям с российской армией, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью для YouTube-канала Deep Dive.

«Мы начали вливать туда ресурсы и людей, и за короткое время действительно можно успеть сделать что-то, но создать вооруженную силу, способную противостоять великой державе за 5-7 лет? Это абсурд. В итоге украинцы сражались храбро. И погибли в больших количествах», - прокомментировал ситуацию Макгрегор.

По словам эксперта, конфликт между Россией и Украиной, можно считать, в военном плане, завершенным. К тому же, по словам Макгрегора, киевские власти уже «фактически мертвы».

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ВС РФ уверены в реализации планов СВО
Шойгу: ВС РФ продолжают реализацию намеченных планов СВО
16 октября 2023, 16:47

Фото: сайт Кремля

ВС РФ уверены не только в обороне, но и в реализации намеченных планов специальной военной операции. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в рамках оперативного совещания, которое прошло под руководством президента РФ Владимира Путина.
По его словам, обстановка в зоне спецоперации выглядит устойчиво и уверенно.

«Войска ведут очень и очень профессиональные действия, проявляют на многих направлениях героизм, уверенность в том, что они не только удержат позиции, но и, естественно, продолжат реализацию тех планов, которые мы наметили», - заявил Шойгу.

Также министр обороны РФ доложил Путину, что украинские военные предпринимают безуспешные попытки произвести наступление на разных направлениях. Им не удается прорвать мощную российскую оборону.

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#министр
#рф
#шойгу
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«На грани пропасти»: Украине предрекли внутреннюю катастрофу
Экс-советник Кучмы Соскин: на Украине может начаться гражданская война
16 октября 2023, 16:25

Фото: iStock/JARAMA

Украину ждёт банкротство после прекращения финансовой поддержки Запада, в результате чего в стране может начаться гражданская война. Об этом на своём YouTube-канале сообщил экс-советник Кучмы Олег Соскин.
Он отметил, что ситуация на Украине стремительно ухудшается, контрнаступление окончательно провалилось, а экономика стоит на грани полного разрушения. Именно поэтому украинцам нужно готовиться к худшей развязке.

Соскин подчеркнул, что Украина не сможет самостоятельно закрыть дефицит госбюджета, поэтому люди могут остаться без зарплат, пенсий и пособий. Это может привести к гражданской войне в стране. 

В заключение он заявил о необходимости как можно быстрее выходить из конфликта, пока не стало слишком поздно.

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Дипломат Фриман: Украина потеряет доступ к Черному морю после наступления России
16 октября 2023, 15:28

Фото: iStock/Michele Ursi

Грядёт полномасштабное российское наступление, в результате которого Украина может потерять доступ к Черному морю, заявил бывший американский дипломат Час Фриман в интервью для Youtube-канала Dialogue works.
«Скорее всего, мы скоро увидим российское наступление. Украина уже лишилась ключевых территорий на востоке и юге. Она может потерять доступ к Черному морю и остаться без выхода к нему», - прокомментировал ситуацию Фриман. 

По словам эксперта, глава Украины Владимир Зеленский крупно просчитался. Он решил, что западные союзники защитят его и помогут в борьбе против России. Однако, он лишь потерял территории и получил горы погибших граждан. 

К тому же, как отметил немецкий журналист Юлиан Рёпке, вооружение, переданное Украине странами Запада, не помогло ВСУ изменить ситуацию на поле боя ввиду того, что ВС РФ эффективно его уничтожает.

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Российская ПВО сбила два истребителя ВСУ МиГ-29 и штурмовик Су-25
16 октября 2023, 15:07

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

За минувшие сутки российские системы противовоздушной обороны сбили два истребителя ВСУ МиГ-29, а также штурмовик Су-25. Об этом заявили в Минобороны РФ.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты два истребителя Миг-29, и один штурмовик Су-25 воздушных сил Украины в районах Архангельского Херсонской области, Дмитровки и Звонецкого Днепропетровской области», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Также добавляется, что перехвачено два снаряда РСЗО HIMARS. Кроме того, российскими силами уничтожен 31 вражеский БПЛА в ДНР, Запорожской и херсонской областях.

Также на аэродроме Миргород Полтавской области уничтожен узел связи ВСУ.

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Западное вооружение оказалось бесполезным на Украине
Журналист Репке: вооружение стран Запада оказалось бесполезным на Украине
16 октября 2023, 14:28

Фото: iStock/alzay

Вооружение, переданное Украине странами Запада, не помогло ВСУ изменить ситуацию на поле боя ввиду того, что ВС РФ эффективно его уничтожает. Об этом пишет немецкий журналист Юлиан Рёпке.
«Помимо использования в качестве "бронированных автобусов", западные танки и бронетранспортеры оказались в значительной степени бесполезными из-за серьезных российских позиций, непроходимых минных полей и непрекращающихся атак FPV-дронов», – написал Рёпке в соцсети X.

По его словам, такая тактика российских военных даёт ВСУ использовать в бою западное вооружение ка следует. Таким образом, украинские военные продолжают свое контрнаступление пешком, напомнив о словах руководителя ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова, который ранее сообщал, что заявил, что большая часть контрнаступления ВСУ сейчас проходит пешком.

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Рогов: ВС РФ отбили две атаки ВСУ на ореховском направлении
16 октября 2023, 14:11

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

За минувшие сутки ВСУ предприняли две безуспешные попытки прорвать оборону ВС РФ у населенного пункта Вербовое в Запорожской области. Об этом рассказал глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«За сутки отбиты штурмовые попытки ВСУ в направлении Вербового, две атаки», — цитирует «МК» Рогова.

По его словам, на данном направлении российские военные за минувшие сутки уничтожили две вражеские бронемашины и три автомобиля ВСУ.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Российской Федерации перешли в наступление под Донецком. На сегодняшний день в городе остается 11 тысяч украинских военнослужащих. Отмечается, что власти Киева признают, что ситуация на линии фронта армии Украины тяжелая.

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Авдеевка может стать вторым Артёмовском для ВСУ
Bild: Авдеевка может повторить судьбу Артёмовска
16 октября 2023, 13:33

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Авдеевка в ДНР может повторить судьбу Артемовска, так как ВС РФ планируют и далее наступать на этот населенный пункт. Об этом пишет военный аналитик Bild Юлиан Рёпке.
«Изначальный план РФ состоял в том, чтобы обойти город с запада, захватив посёлки Северное, Степовое и Бердычи, и взять в окружение», - пишет Рёпке.

Он уточнил, что в атаку на Авдеевку двинулись колонны из более чем 100 единиц российской техники.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что в районе Авдеевки российские войска полностью уничтожают ВСУ. По его словам, мы сейчас можем наблюдать полное уничтожение украинской армии, происходящее именно в районе Авдеевки. Он также высказал недовольство тем, что украинские военные не стали использовать западную бронетехнику в ходе контрнаступления, подчеркнув, что данная стратегия привела к усталости ВСУ.

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В Минобороны заявили о продвижении ВС РФ на нескольких участках фронта
16 октября 2023, 12:46

Фото: istock / Aleksandr Golubev

Вооруженные силы Российской Федерации перешли в наступление под Донецком. На сегодняшний день в городе остается 11 тысяч украинских военнослужащих. Информацию сообщает РИА Новости. Отмечается, что власти Киева признают, что ситуация на линии фронта армии Украины тяжелая.
Донбасс регулярно подвергается обстрелам со стороны Авдеевки, в частности с Куйбышевского и Кировского районов. Напомним, что ВС Украины закрепились в Авдеевке еще в 2014 году. По информации Министерства обороны России, населенный пункт хотят взять в кольцо, чтобы лишить украинскую армию снабжения.  

Кроме того, армия России продолжает наступать в районе Купянска. Тут российским военным удалось ликвидировать несколько пунктов управления ротного звена и занять выгодные позиции.

В Минобороны подтвердили, что военные силы РФ проводят наступательные действия, в то время как контрнаступление ВСУ ослабевает.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#военные
#армия
#донбасс
#армия россии
#новости
#всу
#минобороны
#рф
#контрнаступление
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Осужденный за взятки экс-замглавы Хакасии Новиков ранен на СВО
19rusinfo.ru: экс-замглавы Хакасии Новиков получил ранение в зоне СВО
16 октября 2023, 12:33

Фото: iStock/Jodi Jacobson

Бывший заместитель главы Хакасии Сергей Новиков, осужденный за взятку и отправившийся на спецоперацию, был ранен в бою под Макеевкой. Об этом сообщает 19rusinfo.ru.
В 2021 году Новиков был приговорен к 9 годам лишения свободы за взятки от подрядчика.

В конце августа он отправился в зону спецоперации. После подготовки он попал непосредственно в зону боевых действий в качестве рядового стрелка. 11 октября Новиков в составе штурмовой роты мотострелкового полка при выполнении боевых задач под Макеевкой получил множественные осколочные ранения ног. Сейчас он находится в госпитале в Луганской республиканской больнице. Его состояние стабильно.

Ранее военные корреспонденты «Русской весны» рассказали о подвиге российского солдата. Когда боевик бригады «Азов»* вошел в блиндаж, где находился раненый боец, тот подорвал гранатой себя и врага.

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