«Это абсурд»: В США высказались о подготовке Украины к борьбе с Россией

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko
За столь короткий промежуток времени не возможно было подготовить Украину к боевым действиям с российской армией, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью для YouTube-канала Deep Dive.
«Мы начали вливать туда ресурсы и людей, и за короткое время действительно можно успеть сделать что-то, но создать вооруженную силу, способную противостоять великой державе за 5-7 лет? Это абсурд. В итоге украинцы сражались храбро. И погибли в больших количествах», - прокомментировал ситуацию Макгрегор.
По словам эксперта, конфликт между Россией и Украиной, можно считать, в военном плане, завершенным. К тому же, по словам Макгрегора, киевские власти уже «фактически мертвы».
Читайте также:
«Не останется выхода»: В США предрекли предстоящие потери Украины
В Минобороны заявили о продвижении ВС РФ на нескольких участках фронта
Минобороны показало работу РСЗО «Град» на краснолиманском направлении СВО
Евгения Парфентьева