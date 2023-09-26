«Это капитуляция»: Украина не сможет воевать без поддержки США

Фото: istock / Tomas Ragina
Вооруженные силы Украины не смогут продолжать боевые действия без поддержки со стороны США. Такое заявление сделал бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«Украина должна будет идти на подписание капитуляции, потому что воевать будет нечем», — предположил Соскин.По мнению экс-советника, завершение западной помощи вполне может произойти, ведь Конгресс Соединенных Штатов все еще не одобрил новый пакет помощи из-за возникающих разногласий.
Ранее экс-советник Леонида Кучмы заявлял, что поездки Владимира Зеленского в страны Запада не увенчались успехом.
Читайте также:
Минобороны: ВС РФ крылатой ракетой поразили склад боеприпасов ВСУ у Киселевки
Система ПВО сбила беспилотник над Белгородской областью
Украина пригрозила России новыми жесткими терактами
Алина Юрчак