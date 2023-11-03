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Наемник Мэттью Вандайк в эфире YouTube-канала Judging Freedom рассказал, что в рядах ВСУ погибло много американских граждан.
«Около 510 американцев были убиты, еще несколько человек получили ранения», — поделился боец.Как утверждает Вандайк, в украинских наемнических батальонах умерло не только много американцев, но и бойцов из европейских стран. Наемник поделился, что правительство Украины поздно начало контрнаступление, из-за чего бойцам ВСУ нужно сражаться с хорошо подготовленными линиями обороны РФ.
Ранее сообщалось, что в составе ВСУ были замечены французские наемники, действующие в качестве снайперов. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак