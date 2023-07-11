«Евробарометр»: 64% граждан Евросоюза поддержали поставку вооружения Украине в мае–июне 2023 года

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64% граждан стран Евросоюза поддерживали финансирование закупок и поставку вооружения для Украины в мае–июне 2023 года. Это на 1 процент меньше, чем зимой, и на 4% меньше, чем летом 2022 года (в июне–июле). Соответствующие результаты опроса приводит «Евробарометр» — социологическая служба Еврокомиссии.
Почти во всех стран поддержка поставок оружия по сравнению с прошлым летом снизилась, увеличившись только в Италии, Португалии и Швеции. Больше всего поддержка упала в Австрии, Эстонии, Венгрии, Словакии и на Мальте, в то время как в Нидерландах и Финляндии ее уровень не изменился вовсе.
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