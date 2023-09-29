Европейский чиновник объяснил Киеву, приблизят ли атаки по Крыму Украину к «прорыву»

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«Операции (Киева) являются частью более широкой стратегии. Но они вряд ли позволят Украине совершить решающий прорыв в наземной войне в этом году», - прокомментировал ситуацию европейский чиновник.
Напомним, крайний удар по Крыму произошёл 22 сентября. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале, что по штабу Черноморского флота в Севастополе был нанесен ракетный удар. Ударной волной от взрыва были выбиты стекла в десяти жилых домах, расположенных в центре города. Сообщается, что украинские военнослужащие нанесли удар в Севастополе крылатой ракетой Storm Shadow американского производства.
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