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Евросоюз может отправить на Украину военных инструкторов

13 июля 2023, 09:43

Фото: iStock/JARAMA

Брюссель изучает возможность отправить на Украину военных инструкторов, когда позволят обстоятельства.
Об этом сообщает испанская газета El Pas со ссылкой на внутренний документ европейской дипслужбы.

Евросоюз планирует приложить больше усилий, чтобы укрепить воздушную оборону Украины. Также в планах усилить финансирование «передовых систем вооружений» со стороны членов Европейского союза, включая ракеты и истребители.


Среди прочего появилось предложение продлить европейскую миссию по обучению военных ВСУ, которая в данный момент базируется в ФРГ и Польше, и постепенно перебазировать её на территорию Украины, «когда позволят обстоятельства».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ испытывают дефицит в дальнобойном оружии. Об этом он рассказал на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Зеленский отметил, что он будет обсуждать эту тему в рамках встречи со своим американским коллегой Джо Байденом.

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#Украина
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В Белгородской области ВСУ за один час обстреляли три района
13 июля 2023, 08:58

Фото: iStock/Standart

По населённым пунктам Белгородской области прилетело 16 боеприпасов.
По данным Shot, накануне около 19.00 по хутору Панков Шебекинского района, который находится в 1 км от границы, прилетело 6 мин калибра 120 мм. Обстрел производился предположительно из села Рыбалкино Харьковской области.

Чуть позже начались обстрелы сёл Староселье Краснояружского района (1,2 км от границы) и Дубровка Валуйского района (6,6 км от границы).
 
Во время обстрела никто не пострадал.

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#ВСУ
#обстрел
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Марочко: Силы РФ взяли под огневой контроль часть трассы на Купянском направлении
13 июля 2023, 08:32

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что российские военные взяли под огневой контроль участок трассы Чугуев-Меловое на купянском направлении.
Он пояснил, что данный участок дороги, ВСУ использовали для снабжения своих войск и эвакуации раненых. Об этом он сообщил изданию РИА Новости. 

Военный эксперт отметил, что у Киева, в связи с неблагоприятными погодными условиями, затруднена логистика. Помимо этого, в результате успешных действий российских военнослужащих, удалось установить огневой контроль нал участком трассы, имеющим важное значение для украинских войск. 

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#СВО
#Купянск
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В Брянской области ВСУ атаковали завод
13 июля 2023, 08:17

Фото: iStock/vadimrysev

Украинский беспилотник сбросил взрывчатку на здание ОАО «Консервсушпрод» в Стародубе, которое находится в 35 км от границы.
В результате атаки было повреждено здание одного из цехов. Shot пишет, что всё произошло накануне около 23:00.
 
Повреждена шиферная кровля цеха №1. Никто не пострадал.
 
Этот завод ВСУ уже атаковали в мае. Тогда также немного повредили крышу. Никто не пострадал.
 
«Консервсушпрод» производит сухпайки для гособоронзаказа, консервы и молочную продукцию.

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#Брянская область
#ВСУ
#Украина
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ВС РФ в зоне СВО впервые применили дистанционное управление ПТРК «Корнет»
13 июля 2023, 07:01

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские военные впервые применили в зоне СВО дистанционное управление ракетным комплексом «Корнет».
Современный комплекс позволяет бойцам, управляющим ПТУР, находиться на расстоянии до 50 метров от пусковой установки. Об этом пишет издание РИА Новости.

По словам представителя команды разработчиков комплекса, главной задачей установки является сохранение жизни военнослужащих. Управляемой ракетой уже удалось уничтожить один из блиндажей украинских военных.. 

Ранее сообщалось, что на линии боевого соприкосновения, российский БПМТ «Терминатор» выпустил 400 снарядов по позициям ВСУ. В ходе атаки также были задействованы ПТРК, которые наносили удары по тяжелой технике противника. 

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#СВО
#ВС РФ
#ПТРК
#ВСУ
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Сальдо: ВСУ продолжают попытки высадиться у Антоновского моста
13 июля 2023, 05:51

Фото: iStock/Olena_Z

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что попытки ВСУ высадиться на левый берег Днепра у Антоновского моста завершаются из методичной ликвидацией. Об этом пишут «Известия».
Сальдо добавил, что ВСУ не прекращают попыток перебросить мелкие группы в район Антоновского моста. Однако нельзя сказать, что он там закрепился, потому что основная часть лодок еще на воде ликвидируется артиллерия.

«Те же боевики, которые успевают высадиться, могут лишь прятаться на дачах. Дачи отрезаны от земли непроходимыми болотами, дорога одна — от Антоновского моста, и она плотно контролируется нашими военными. Поэтому пройти с дач враг никуда не может, и там его личный состав методично уничтожает наша артиллерия», — цитирует издание слова исполняющего обязанности главы региона.

Сальдо добавил, что командованию украинской армии «не жалко» человеческого ресурса, так как места погибших занимают новые боевиков.

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#Сальдо
#ВСУ
#Антоновский мост
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Танкист ЮВО «Путник» рассказал об уничтожении позиций ВСУ под Марьинкой
13 июля 2023, 03:34

Командир танкового взвода ВС РФ с позывным «Путник» заявил, что танкисты Южной группировки войск активно уничтожают позиции ВСУ на окраинах Марьинки в Донецкой Народной Республике (ДНР) для последующей работы российских штурмовых подразделений. Об этом пишет РИА Новости.
«Сейчас работали уже по окраине Марьинки, вблизи позиций наших пехотных подразделений, соответственно, было огневое поражение огневых позиций противника, подавить их», — цитирует агентство слова собеседника.

Он добавил, что работа проводится близ пехоты ВС РФ. Первый выстрел производится дальше в тыл от позиций противника, а затем с помощью корректировки огневого поражения ведется на приближение к огневой позиции ВСУ до полной ликвидации. 

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#спецоперация
#Украина
#Марьинка
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Klymenko Time: В Киеве и Хмельницкой области слышны взрывы
13 июля 2023, 01:40

Фото: iStock/ponomarencko

Взрывы прогремели в Киеве, а также в Киевской, Полтавской и Хмельницкой областях, сообщает украинское издание Klymenko Time. Также звуки взрывов раздавались и в Борисполе, где расположен международный аэропорт.
Позднее представители администрации Киева уточнили, что в регионе работает ПВО, и призвали жителей украинской столицы сохранять спокойствие и проследовать в укрытия.

Сейчас по всей Украине, за исключением Одесской и Харьковской областей, объявлена воздушная тревога.

С 10 октября Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины. Это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России, как указывал Владимир Путин. В связи с этим, воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, а периодически и по всей стране.

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#Киев
#Киевская область
#Украина
#взрывы
#Хмельницкая область
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«РВ»: Рязанские десантники успешно отражают атаки ВСУ на флангах Артемовска
12 июля 2023, 23:37

Фото: РИА Новости

Рязанский десант Вооруженных сил России (ВС РФ) в настоящее время отражает атаки украинской армии на флангах Артемовска (Бахмута). Информацию об этом сообщили военные корреспонденты «Русской весны»
По их сведениям, сейчас третий штурмовой отряд 137-го рязанского полка ВДВ успешно отражает атаки националистов Вооруженных сил Украины (ВСУ) около Артемовска, а также на Соледарском направлении — одном из самых горячих участков фронта.



Как пояснили военкоры, приведенные в их сообщении кадры сняты операторами российских беспилотных летательных аппаратов.

Как объяснял военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, большие потери Киева на участке Соледар-Артемовск выросли из-за действий украинского командования, которое умышленно ставит трудновыполнимые боевые задачи своим подразделениям.

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#«Русская Весна»
#десантники
#ВСУ
#Артемовск
#СВО
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Экс-советник главы Пентагона Макгрегор отметил мощь армии России
12 июля 2023, 22:29

Фото: iStock/SergeyVButorin

Россия создала серьёзную армию, которая оснащена новейшими вооружениями из-за агрессивной политики США в Восточной Европе. Такое мнение выразил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
«Цель уничтожить Россию была глупой. Теперь у нас нет боеприпасов и военных, чтобы отправить их на Украину. У Москвы, напротив, 300 тысяч человек в резерве, готовых идти в атаку. У нас ничего подобного нет», — заявил Макгрегор в интервью аналитику Ким Иверсен на YouTube.

По его мнению, сейчас российская армия представляет собой мощную силу численностью около миллиона человек, которая также обладает большим количеством новейшего вооружения.

Макгрегор подчеркнул, что Штатам понадобятся месяцы для того, чтобы хоть как-то нагнать Россию.

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#ВСУ
#спецоперация
#ВС РФ
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