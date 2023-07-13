Евросоюз может отправить на Украину военных инструкторов

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Брюссель изучает возможность отправить на Украину военных инструкторов, когда позволят обстоятельства.
Об этом сообщает испанская газета El Pas со ссылкой на внутренний документ европейской дипслужбы.
Евросоюз планирует приложить больше усилий, чтобы укрепить воздушную оборону Украины. Также в планах усилить финансирование «передовых систем вооружений» со стороны членов Европейского союза, включая ракеты и истребители.
Среди прочего появилось предложение продлить европейскую миссию по обучению военных ВСУ, которая в данный момент базируется в ФРГ и Польше, и постепенно перебазировать её на территорию Украины, «когда позволят обстоятельства».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ испытывают дефицит в дальнобойном оружии. Об этом он рассказал на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Зеленский отметил, что он будет обсуждать эту тему в рамках встречи со своим американским коллегой Джо Байденом.
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Евросоюз планирует приложить больше усилий, чтобы укрепить воздушную оборону Украины. Также в планах усилить финансирование «передовых систем вооружений» со стороны членов Европейского союза, включая ракеты и истребители.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ испытывают дефицит в дальнобойном оружии. Об этом он рассказал на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Зеленский отметил, что он будет обсуждать эту тему в рамках встречи со своим американским коллегой Джо Байденом.
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Мария Фирсова