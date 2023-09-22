Express: Великобритания могла поставить ВСУ технику с ядовитым асбестом

Фото: istock / Wirestock
Министерство обороны Великобритании заявило, что в корпусах танков Challenger 2, которые передали украинской армии, может содержаться ядовитый асбест. Информацию передает издание Daily Express.
При изготовлении техники могли использоваться асбестосодержащие материалы.
Кроме того, журналисты заявили, что вещество также может быть в поставленных Киеву боевых машинах пехоты Warrior и бронетранспортерах Bulldog.
По данным источников, сейчас в Великобритании начинают ликвидацию асбестосодержащих материалов. Их использование при создании военной техники и вооружения более недопустимо. Однако те «Челленджеры», которые находятся в зоне спецоперации, уже могут навредить военнослужащим.
Читайте также:
Марочко: ВСУ пытаются вернуть утраченные позиции под Новоселовским в ЛНР
«Воздействие асбеста может оказаться фатальным и связано с мезотелиомой, формой рака и тяжелыми рубцами легких. Те, кто контактирует с ним, также могут страдать спустя годы после заражения», — сказано в публикации со ссылкой на Министерство обороны Великобритании.
По данным источников, сейчас в Великобритании начинают ликвидацию асбестосодержащих материалов. Их использование при создании военной техники и вооружения более недопустимо. Однако те «Челленджеры», которые находятся в зоне спецоперации, уже могут навредить военнослужащим.
Читайте также:
Марочко: ВСУ пытаются вернуть утраченные позиции под Новоселовским в ЛНР
Российские «Грады» уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении
Минобороны: Российские военные сорвали ротацию морпехов ВСУ на южнодонецком направлении
Алина Юрчак