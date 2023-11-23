Фаевская отпраздновала 10-летие проекта «Старшее поколение» с долголетами из Королёва

Фото: пресс-служба Ирины Фаевской
Уполномоченный по правам человека в Московской области, координатор федерального проекта «Старшее поколение» Ирина Фаевская встретилась с членами клуба «Активное долголетие» в Королёве. Они организовали праздничный концерт в честь 10-летия партийного проекта, сообщили в пресс-службе подмосковного омбудсмена.
После этого желающие приняли участие в занятиях клуба. Фаевская вместе с долголетами посетила мастер-класс по витражной росписи.
Клуб «Активное долголетие» из Королёва ежедневно посещают более 200 пенсионеров. Различные активности позволяют им поддерживать здоровье, находить новые увлечения и общаться с единомышленниками.
Цель федерального партийного проекта «Старшее поколение» – включение пожилых людей в активную общественную жизнь, поддержка их физического и психологического благополучия.
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«В Подмосковье люди старшего поколения с удовольствием посещают клубы «Активное долголетие». Для них организованы разные занятия. Это и рисование, и пение, и тренировки по физической культуре. Всё это, а главное, общение приносит людям радость. Сегодня на мастер-классах по витражной росписи и йоге – полные группы, и это обычная история по посещаемости», – поделилась впечатлениями Фаевская.
Цель федерального партийного проекта «Старшее поколение» – включение пожилых людей в активную общественную жизнь, поддержка их физического и психологического благополучия.
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Лора Луганская