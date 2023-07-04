Figaro: Большинство солдат ВСУ, обученных в Прибалтике, погибли или пропали

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Большая часть украинских военных, обученных в одной из стран Прибалтики, погибли или пропали без вести в ходе боевых действий. Об этом говорится в статье французской газеты Figaro.
«Больше половины украинцев, обученных и отправленных на бахмутский (Артемовск – ред.) фронт, потом не подавали признаков жизни», - приводит издание слова французского инструктора, который рассказывал об украинских военных, обученных в одной из стран Прибалтики.
Согласно статье, очень важно, чтобы конфликт не повлиял на самих французских военных, которые иногда испытывают посттравматический стресс. При этом Франция планирует подготовить еще четыре тысячи украинских военных в текущем году.
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Элина Позднякова