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На Украине упал боевой дух и существует недостаток военных.
Желающих идти в военкомат в преддверии зимы нет, сообщает газета Financial Times, ссылаясь на своего корреспондента Криса Миллера.
По словам корреспондента, на Украине опасаются возвращения к власти Дональда Трампа.
Сообщалось, что Россия готова к переговорам, но уже с учетом новых территориальных реалий. Об этом сказал РИА Новости глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.
Так он прокомментировал признание экс-главы делегации Украины на переговорах с Россией Давида Арахамии. По его словам, бывший премьер Британии Борис Джонсон отговорил Украину завершить конфликт весной прошлого года.
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«Никто не вскакивает с дивана, чтобы отправиться в военкомат, чтобы провести зиму под обстрелом», - сказал Крис Миллер.
Сообщалось, что Россия готова к переговорам, но уже с учетом новых территориальных реалий. Об этом сказал РИА Новости глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.
Так он прокомментировал признание экс-главы делегации Украины на переговорах с Россией Давида Арахамии. По его словам, бывший премьер Британии Борис Джонсон отговорил Украину завершить конфликт весной прошлого года.
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Мария Фирсова