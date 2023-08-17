Financial Times: Киев меняет дислокацию вооружения из-за ударов ВС РФ

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Киев передислоцирует важное вооружение и квалифицированный персонал из-за ударов ВС РФ по объектам украинских ВВС. Об этом сообщает газета Financial Times.
По мнению украинских властей, удары ВС РФ по западным объектам Украины – это попытка Москвы разрушить взлётно-посадочные полосы и парк бомбардировщиков, которые используются для запуска британских ракет Storm Shadow и французских Scalp.
В связи с этим, украинские военные постоянно перемещаются между разными военными базами и передислоцируют вооружение.
Напомним, что ВС РФ начали производить удары по военной инфраструктуре Украины 10 октября 2022 года в ответ на теракт на Крымском мосту.
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В связи с этим, украинские военные постоянно перемещаются между разными военными базами и передислоцируют вооружение.
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Анастасия Чинкова