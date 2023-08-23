Forbes: недавно введенная в бой Киевом 82-я бригада тут же начала терять технику

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82-я бригада ВСУ, недавно задействованная Украиной в контрнаступлении, «тут же начала терять технику» и лишилась по меньшей мере 10% от имеющихся у нее на вооружении американских бронированных машин для разминирования M1132 Stryker.
Сообщается, что на этой неделе бригада «списала» как минимум 2 из 20 машин M1132.
Ранее врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что продвижение ВС РФ на Купянском направлении идет хорошими темпами. По словам Гагина, на Артемовском направлении Клещеевка остается под контролем РФ, там идут серьезные сражения.
Также Гагин заявил, что украинские войска аккумулировали большие силы в районе Урожайного в ДНР, однако закрепиться там им не удается. По словам Гагина, у украинских боевиков не получается закрепиться у населенных пунктов, к которым они подошли, по причине того, что там много разрушенных строений, в которых сложно находиться.
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Ранее врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что продвижение ВС РФ на Купянском направлении идет хорошими темпами. По словам Гагина, на Артемовском направлении Клещеевка остается под контролем РФ, там идут серьезные сражения.
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Екатерина Коршунова