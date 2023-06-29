Forbes: потери ВСУ оказались более катастрофическими, чем предполагалось

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«Поражение Украины близ Малой Токмачки оказалось более тяжелым, чем предполагалось... Невозможно отвергнуть факт, что столкновение, которое произошло 8 июня к югу от Малой Токмачки, стало катастрофическим для украинской армии», — указывает Дэвид Экс в своей статье для Forbes.
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