Forbes: Российские силы уничтожают пехоту ВСУ беспилотниками

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Вооруженные силы РФ уничтожают уязвимые отряды ВСУ с помощью беспилотников, об этом пишет журналист Дэвид Экс в своей статье для Forbes.
«Несмотря на то, что украинцы развертывают все новые и новые системы защиты от российских беспилотников, большинство из них работают в глубине, в километрах за линией фронта. Они не предназначены для пехоты, находящейся на передовой», - прокомментировал ситуацию Экс.
Журналист отметил, что российские беспилотники бьют по отрядам Вооруженных сил Украины в окопах. Проводя подобные операции, сами военные армии РФ не несут совсем никаких потерь.
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Евгения Парфентьева