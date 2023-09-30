Forbes: Российский флот может уничтожать морские дроны ВСУ по советскому методу

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Украинские подводные беспилотники могут быть легко уничтожены Черноморским флотом России с применением советской тактики. Для этого могут применяться вертолеты Ка-27 и малые противолодочные корабли проекта 1124.
Описывая советскую тактику прибрежной противолодочной обороны, Экс со ссылкой на военного эксперта Троя Бенца называет ее крайне сложной и тщательно продуманной. Она подразумевала слаженную работу пары «вертолет-корабль», где оба участника взаимно дополняли друг друга, прикрывая «слепые зоны» своих средств обнаружения. За счет такой системы Черноморский флот способен создать плотную боевую завесу для подводных дронов в бухтах, заливах и других узких местах, заключил эксперт.
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Александр Бойцов