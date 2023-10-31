Forbes: Украина потеряла на поле боя 20% танков Leopard 2

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Во время неудачной атаки на Купянском направлении ВСУ потеряли очередной танк — Strv 122, который является шведской модификацией машины Leopard 2A5. Таким образом, всего за неделю было потеряно шесть танков Leopard 2.
Далее в публикации сообщается, что Германия обязалась поставить киевским властям еще 14 танков Leopard 2A4, которые должны поступить в следующем году. Однако автор статьи отмечает, что российские военные уничтожают танки быстрее, чем союзники успевают восполнить их потери. Большинство машин было выведено из строя минами или беспилотниками, но последний Strv 122 был подбит с помощью противотанковой управляемой ракетой (ПТУР).
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Александр Бойцов