Forbes: Украина потеряла на поле боя 20% танков Leopard 2

Вооруженные силы Украины попытались пойти в атаку у села Работино, однако, потерпели поражение и потеряли по меньшей мере два танка, рассказал глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов в интервью для «РИА Новости».