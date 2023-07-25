Forbes: ВС РФ уничтожили на Украине словенский танк M-55S

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Обозреватель Forbes Дэвид Экс заявил, что российские военные уничтожили танк M-55S ВС Украины, который был замаскирован в лесополосе.
Журналист отметил, что ВС России, несмотря на попытки украинских боевиков осуществить контрнаступление, на отдельных направлениях продолжают атаковать.
По информации Дэвида Экса, инцидент случился в зоне СВО на участке Кременная — Сватово.
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«Одной из жертв российского наступления стал танк М-55S украинской армии — вероятно, первая из бывших словенских боевых машин, подбитых русскими. Средь бела дня М-55S заползает в лесополосу. Экипаж маскирует танк ветками, но все напрасно — за ним наблюдает российский БПЛА. Российский артиллерийский снаряд взрывается, поджигая М-55S», — говорится в публикации.
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Диана Аванесян