Forbes: ВС РФ успешно применяют различные беспилотники на фронте

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Российские военные массово используют различные модели беспилотных летательных аппаратов, что пагубно сказывается на действиях ВСУ в зоне СВО. Такую информацию предоставил обозреватель Forbes Дэвид Экс, ссылаясь на украинских военных.
«Мы сильно от них (русских. – Ред.) отстаем. Обидно, что в наших новостях противника называют глупым. Такое пренебрежительное отношение сказывается на ходе военных действий. Многие не воспринимают русских серьезно. А зря», – приводит издание оператора БПЛА ВСУ Николая Ворошова.
Также в статье говорится, что ВС РФ выпускают большое число БПЛА «Ланцет», которые начинены взрывчаткой. Также российские силы массово используют разведывательные FPV дроны. Таким образом, ВСУ не могут справиться с таким количеством беспилотников. При этом Экс отметил, что страны Запада явно недооценили военный потенциал России.
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Элина Позднякова