Forbes: Всего один русский танк смог остановить атаку ВСУ

Фото: iStock/SergeyVButorin
Экипаж одного российского танка смог остановить атаку ВСУ. Об этом пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс.
По его словам, украинские военные хотели применить стремительную и хитрую тактику, используя легкую и тяжелую технику, предоставленную им странами Запада.
Таким образом, по словам обозревателя, экипаж всего одного российского танка встал на пути у ВСУ и успешно сразился с более быстрыми силами украинских военных.
Читайте также:
Экипаж «Солнцепека» уничтожил опорный пункт ВСУ
Артиллеристы группировки «Восток» сорвали атаку ВСУ
В Киеве заявили, что ВС РФ активно наступают на Купянском фронте
«Отряды морской пехоты явно опережали свои танки поддержки, оставляя позади тяжелую огневую мощь, необходимую им для удержания успехов. Неожиданное появление одного русского танка, похоже, сорвало атаку», — объяснил Экс.
Читайте также:
Экипаж «Солнцепека» уничтожил опорный пункт ВСУ
Артиллеристы группировки «Восток» сорвали атаку ВСУ
В Киеве заявили, что ВС РФ активно наступают на Купянском фронте
Элина Позднякова