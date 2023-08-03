Forbes: ВСУ потеряли почти всю западную технику и вынуждены использовать советские танки

При координации министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области, региональный Фонд капитального ремонта проведет восстановление 40 объектов в Макеевке на территории Донецкой Народной Республики.

«С учетом дождей первоочередная задача провести защитные мероприятия на кровлях, поврежденных в результате вражеских обстрелов в Червоногвардейском районе Макеевки. Материал для закрытия теплового контура домов заказан», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Уже на этой неделе специалисты приступят к установке новых окон и ремонту кровли жилых домов и социальных объектов.

«Особо хочу поблагодарить Московскую и Ленинградскую области, город Сочи, а также компанию «Техстрой», они являются лидерами в восстановлении пострадавшего микрорайона», — написал врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем официальном телеграм-канале.

Специалистам Фонда капитального ремонта предстоит восстановить 330 объектов недвижимости, почти полностью разрушенной в ходе боевых действий, в Макеевке.

Завершение строительно-восстановительных работ намечается на конец сентября текущего года.