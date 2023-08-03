Forbes: ВСУ потеряли почти всю западную технику и вынуждены использовать советские танки

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«Из-за больших потерь украинцы начали перебрасывать на передовую свои менее оснащенные бригады с советскими танками Т-72 и БМП», - прокомментировал ситуацию Экс.
Журналист подчеркнул, что с начала контрнаступления ВСУ столкнулись с мощной российской артиллерией и минными полями. В результате, большая часть западной техники была потеряна.
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