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Forbes: ВСУ потеряли почти всю западную технику и вынуждены использовать советские танки

Forbes: ВСУ стали использовать советские танки из-за больших потерь западной техники
03 августа 2023, 14:50

Фото: iStock/Michele Ursi

Вооруженные силы Украины начали применять советские танки в наступательных операциях, пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс.
«Из-за больших потерь украинцы начали перебрасывать на передовую свои менее оснащенные бригады с советскими танками Т-72 и БМП», - прокомментировал ситуацию Экс.

Журналист подчеркнул, что с начала контрнаступления ВСУ столкнулись с мощной российской артиллерией и минными полями. В результате, большая часть западной техники была потеряна.


При этом, Экс предупредил украинское командование о том, что если советский танк нарвется на мину – у экипажа практически не будет шансов остаться в живых.

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#танки
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В США призвали ВСУ готовиться к худшему
Экс-разведчик ВС США Риттер: Россия скоро нанесет стратегическое поражение ВСУ
03 августа 2023, 15:45

Фото: iStock/ SergeyVButorin

Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Россия может в ближайшее время нанести стратегическое поражение ВСУ. Об этом он сообщил в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
По его словам, Украина несет большие потери на поле боевого соприкосновения. Резервы ВСУ истощаются, и солдаты проигрывают по всем линиям фронта.  

Экс-разведчик предрек скорое стратегическое поражение Украины, так как ВСУ уже на сегодняшний день, находятся на грани краха. Риттер заявил, что украинское командование несет значительные потери при осуществлении боевых действий. В ходе наступления, ВСУ сталкивались с линией российской обороны, прорвать которую, оказалось непросто.  

Эксперт также обратил внимание на неэффективность боеприпасов, которые были поставлены Киеву. Он заявил, что на фронте их применение не смогло повлиять на ситуацию в пользу ВСУ. 

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ВС РФ отразили восемь атак ВСУ на Донецком направлении
03 августа 2023, 14:43

Фото: РИА Новости/Антон Вергун

В Минобороны заявили об отражении восьми атак ВСУ на Донецком направлении, потери ВСУ составили до 380 человек.
«На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией успешно отразили восемь атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Берестовое, Клещеевка, Красногоровка и Марьинка Донецкой Народной Республики», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

При этом уточняется, что после отражения вражеских атак ВС РФ предприняли контратаку, атаковав отходящих боевиков ВСУ. Таким образом, российские военные улучшили положение по переднему краю в районах Берестового, Красногоровки и Марьинки в ДНР.
 
Уточняется, что на данном направлении за минувшие сутки ликвидировано около 380 человек живой силы ВСУ, а также вражеская боевая техника, в том числе две самоходных артиллерийских польских установки «Krab».

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#всу
#вс рф
#минобороны
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В Минобороны раскрыли реальные потери Киева на Южно-Донецком направлении
Минобороны: Киев потерял до 175 военных и технику на Южно-Донецком направлении
03 августа 2023, 14:09

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

В Минобороны РФ рассказали о потерях Вооруженных сил Украины на Южно-Донецком направлении, сообщили представители оборонного ведомства.
По информации Минобороны, за минувшие сутки ВСУ потеряли до 175 военных, 1 танк, 2 американские артсистемы М777, а также гаубицу Д-30.

Ранее в NYT рассказали, что ВСУ потеряли пятую часть оружия и техники в первые две недели контрнаступления. 

«В первые две недели контрнаступления не менее 20 процентов вооружений, которые Украина направила в зону боевых действий, были повреждены или уничтожены», - заявили в издании.

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#всу
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#минобороны рф
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Подмосковье приступило к восстановлению домов и социальных объектов в Макеевке в ДНР
03 августа 2023, 12:56

Фото: пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

При координации министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области, региональный Фонд капитального ремонта проведет восстановление 40 объектов в Макеевке на территории Донецкой Народной Республики.

«С учетом дождей первоочередная задача провести защитные мероприятия на кровлях, поврежденных в результате вражеских обстрелов в Червоногвардейском районе Макеевки. Материал для закрытия теплового контура домов заказан», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Уже на этой неделе специалисты приступят к установке новых окон и ремонту кровли жилых домов и социальных объектов.

Специалистам Фонда капитального ремонта предстоит восстановить 330 объектов недвижимости, почти полностью разрушенной в ходе боевых действий, в Макеевке.

«Особо хочу поблагодарить Московскую и Ленинградскую области, город Сочи, а также компанию «Техстрой», они являются лидерами в восстановлении пострадавшего микрорайона», — написал врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем официальном телеграм-канале. 

Завершение строительно-восстановительных работ намечается на конец сентября текущего года.

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#днр
#денис пушилин
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ВС РФ пресекли попытки наступления ВСУ на Запорожском направлении
Балицкий: ВС России отразили украинские атаки на Запорожском направлении
03 августа 2023, 11:20

Фото: iStock/ Aleksandr Golubev

Врио губернатора области Евгений Балицкий заявил, что ВС РФ минувшей ночью в отразили атаки противника в районах Малой Токмачки, Новопокровки и Пятихаток. Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале.
Три штурмовые бригады военнослужащих Украины готовились к проведению наступательных действий на Запорожском направлении.

Огнем артиллерии ВС РФ места дислокации ВСУ были уничтожены. Практически весь личный состав ликвидирован. Оставшиеся в живых бойцы украинских формирований скрылись в ближайшей лесополосе. Балицкий обратил внимание на отбрасывание противника в районе Пятихаток. Потерпев огневое поражение, ВСУ отступили назад. 

ВСУ группируют силы на подступах к Артемовску
Ранее сообщалось, что ВСУ потеряли значительную часть вооружения и техники в первые две недели контрнаступления. 

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#вооружения
#разведка
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В Брянской области ВСУ обстреляли миномётами село Соловьёвка
03 августа 2023, 10:55

Фото: istockphoto/Standart

С 10 часов утра в селе Соловьёвка было зафиксировано 20 прилётов.
Mash пишет, в ВСУ начали обстрел брянского села Соловьёвка. Сообщается о разрушении двух домов. Село частично обесточено. Люди поспешили спрятаться в подвалах.

Ранее вооруженные силы Украины нанесли удар по ЛЭП в Белгородской области, сообщает Telegram-канал SHOT. Линия электропередачи получила повреждения в селе Вязовое Краснояружского района. Этот населенный пункт находится в 1,5 километрах от украинской границы.

По информации СМИ, по Вязовому выпустили три мины калибра 120 мм. В результате атаки никто не пострадал. Предварительно, обстрел вели из села Поповка Сумской области.

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#всу
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#обстрел
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Британская разведка назвала причины медленного наступления ВСУ
Разведка Британии: Кустарники и мелкие деревья сдерживают продвижение ВСУ на юге
03 августа 2023, 10:50

Фото: iStock/ EvgeniyShkolenko

Сдерживающим фактором продвижения ВСУ на юге являются кустарники и мелкие деревья. Об этом сообщается в сводке ведомства, опубликованной в Twitter.
В условиях теплого и влажного климата, сорняки и кусты стремительно растут, что создает препятствия для военнослужащих Украины при наступлении.

В британской разведке сообщили, что прорастание кустарников идет на руку российским военным, которые используют их как дополнительное укрытие и маскировку. ВСУ сталкиваются также со сложностями в разминировании полей, так как боеприпасы тщательно прикрываются растительностью. 

Отмечается, что обе стороны конфликта сложно продвигаться вперед, так как пехота использует кустарники для прикрытия. 

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#боеприпасы
#всу
#украина
#вс рф
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Минобороны подтвердило уничтожение БПЛА в Калужской области
МО РФ подтвердило уничтожение шести украинских БПЛА над территорией Калужской области
03 августа 2023, 08:54

Фото: iStock/vladj55

Средства ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников над Калужской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что минувшей ночью, ВСУ осуществили очередную попытку террористической атаки дронами, объектов Калужской области. Системы ПВО уничтожили шесть беспилотников. В результате происшествия, пострадавших и разрушений нет. 

Ранее, о перехвате шести БПЛА системами ПВО сообщил глава Калужской области Владислав Шапша. 

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#происшествия
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#пво
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ВСУ группируют силы на подступах к Артемовску
Гагин сообщил о группировке сил ВСУ на подступах к Артёмовску
03 августа 2023, 06:59

Фото: iStock/Olena_Z

Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что ВСУ группируют силы на Артёмовском направлении. Об этом пишет издание РИА Новости.
Он также указал на сложность обстановки в районах Клещеевки, Курдюмовки и Андреевки.

По словам Гагина, бойцы украинских формирований продолжают идти в атаки на Артемовском направлении. Бои, которые идут за названные населенные пункты, обусловлены тем, что они могут стать удобными подспорьями для осуществления дальнейших атак на Артемовск, который находится под контролем ВС РФ. Он также сообщил, что ВСУ заняли некоторые высотные точки в Клещеевке и ведут оттуда огонь, однако, российские военнослужащие разбираются с этим. 

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#днр
#всу
#вс рф
#артемовск
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