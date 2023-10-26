Forbes: ВСУ потеряли сразу три танка Leopard 2 в Запорожье

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Обозреватель Дэвид Экс заявил, что ВСУ за последние несколько дней лишились трёх танков Leopard 2, что стало ощутимой потерей бронетехники, поставленной западными партнёрами. Об этом пишет Forbes.
«За последние дни украинская армия быстро потеряла три своих драгоценных танка Leopard 2. Это самая тяжелая потеря Украиной танков западного производства с начала июньского контрнаступления на нескольких направлениях в Запорожской и соседней Донецкой областях», — цитирует издание слова собеседника.
Россия из-за поставок вооружений Украине ранее направила ноту странам НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, любые грузы с вооружением для Киева станут для Российской Федерации законной целью. В дипведомстве подчеркнули, что НАТО «играет с огнем», накачивая Украину западным оружием, и это возымеет негативный эффект для российско-украинских переговоров и решения конфликта.
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Диана Аванесян