Foreign Policy: Украина будет долго страдать от использования кассетных боеприпасов

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Украина пожалеет об использовании кассетных боеприпасов и будет сталкиваться с последствиями этого решения даже после окончания СВО. Об этом сообщает Foreign Policy.
Автор статьи, приводя в пример Камбоджу, которая сильно пострадала от этого вооружения, заявила, что главными жертвами станут рядовые украинцы.
Она отметила, что кассетные боеприпасы при запуске разбрасывают в большом радиусе огромное количество суббоеприпасов. Разминировать такие территории очень сложно, поэтому, даже после окончания конфликта, эти снаряды будут создавать опасность для мирного населения.
Помимо Камбоджи, от кассетных боеприпасов пострадал Лаос. Выброшенные США снаряды в 1964-1973 годах до сих пор являются причиной гибели огромного количества людей, в том числе и детей.
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Она отметила, что кассетные боеприпасы при запуске разбрасывают в большом радиусе огромное количество суббоеприпасов. Разминировать такие территории очень сложно, поэтому, даже после окончания конфликта, эти снаряды будут создавать опасность для мирного населения.
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Анастасия Чинкова