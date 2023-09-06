Fox News: многие украинцы столкнулись с ампутацией конечностей

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Порядка 20 тысяч украинцев столкнулись с ампутацией конечностей, в Европе такого не было со времен Первой мировой войны, а в США – со времен Гражданской войны. Такие данные приводит Fox News.
«Украину ждет будущее с более чем 20 000 человек с ампутированными конечностями, многие из которых являются солдатами, также страдающими от психологических травм, полученных во время службы на фронте», - говорится в материале издания.
При этом уточняется, что Европа не сталкивалась с подобным явлением со времен Первой мировой войны, а США – со времен Гражданской войны.
Кроме того, на Украине мало специалистов, которые занимаются протезированием. Украинские военные массово жалуются, что протезы плохо держатся и отваливаются.
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