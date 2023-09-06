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Fox News: многие украинцы столкнулись с ампутацией конечностей

06 сентября 2023, 12:17
Фото: iStock/Prostock-Studio

Фото: iStock/Prostock-Studio

Порядка 20 тысяч украинцев столкнулись с ампутацией конечностей, в Европе такого не было со времен Первой мировой войны, а в США – со времен Гражданской войны. Такие данные приводит Fox News.
«Украину ждет будущее с более чем 20 000 человек с ампутированными конечностями, многие из которых являются солдатами, также страдающими от психологических травм, полученных во время службы на фронте», - говорится в материале издания.

При этом уточняется, что Европа не сталкивалась с подобным явлением со времен Первой мировой войны, а США – со времен Гражданской войны.


Также приводится информация, предоставленная руководителем центра реабилитации украинских военных с ампутированными конечностями «Сверхлюди» Ольги Рудневой, согласно которой уже 20 тысяч украинцев перенесли операции по ампутации конечностей. Однако какая именно часть приходится на военных, не уточняется.

Кроме того, на Украине мало специалистов, которые занимаются протезированием. Украинские военные массово жалуются, что протезы плохо держатся и отваливаются.

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Эксперт Босник назвал главную угрозу для Украины и НАТО
Эксперт Босник: российские СУ-34 с «Кинжалами» стали угрозой для Украины и НАТО
06 сентября 2023, 12:18

Фото: РИА Новости/Валентин Капустин

Российские самолёты Су-34, вооружённые «Кинжалами», создали угрозу для Украины и НАТО. Об этом в статье для InfoBRICS написал военный аналитик Драго Босник.
Он заявил, что российские Воздушно-космические силы снабдили СУ-34 гиперзвуковыми авиационными ракетными комплексами «Кинжал», сделав их ещё более смертоносными и создав угрозу не только для Киева, но для всего Североатлантического альянса.

Ранее китайские военные эксперты также назвали ракетный комплекс «Кинжал» страшной угрозой для ВСУ. А также заявили, что намерены перенять у России опыт в изготовлении такого вооружения, вызвавшего интерес у всего мира.

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#самолёты
#вооружение
#вс рф
#украина
#нато
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Аналитик Чарап оценил влияние истребителей F-16 на украинский кризис
Аналитик Чарап: поставки истребителей F-16 не изменят ситуацию на Украине
06 сентября 2023, 10:52

Фото: iStock/Maikel de Vaan

Использование украинскими военными американских истребителей F-16 не изменит ход боевых действий. Об этом в эфире CNN заявил эксперт аналитического центра RAND Corporation Самуэль Чарап.
Он отметил, что поставки истребителей, которые недавно анонсировали Нидерланды и Дания, безусловно, улучшат украинскую авиацию. Однако они не изменят ситуацию на фронте, поскольку Россия сможет легко справиться с этими истребителями.

В заключение беседы Чарап подчеркнул, что альтернативы переговорам нет, поэтому Украине в любом случае придётся прибегнуть к мирному урегулированию конфликта.

Ранее экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус в ходе Киевского форума безопасности заявил, что мире нет такого оружия, которое бы помогло кардинально изменить ситуацию на Украине.

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#украина
#сво
#поставки
#самолёты
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В МИД Британии подтвердили уничтожение танка Challenger 2 в зоне СВО
06 сентября 2023, 09:38

Фото: iStock/Wirestock

Глава министерства обороны Великобритании Грант Шаппс подтвердил, что в зоне проведения специальной военной операции был уничтожен танк Challenger 2, передает Sky News.
«Я могу подтвердить, что это так», - сказал Блинкен, комментируя информацию об уничтожении британского танка российскими военными.

По его словам, экипаж подбитой машины выжил в полном составе. Всего там находилось шесть человек. При этом он отметил, что направлять новую машину взамен уничтоженной Лондон не собирается.

Накануне стало известно, что российские военнослужащие уничтожили первый британский танк Challenger 2 в зоне СВО. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Позже уничтожение танка подтвердило издание Forbes.

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#танк
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Марочко: ВСУ пытаются прорваться к Кременной
06 сентября 2023, 08:48

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

На Красно-Лиманском направлении украинские военные усилили натиск и пытаются прорваться к Кременной. Об этом рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, со ссылкой на собственные источники.
По его словам, в районе Червоной Дибровы, по направлению Кременной, ВСУ пытаются увеличить натиск на российскую оборону.

«Усилены артиллерийские обстрелы, в большей степени кассетными боеприпасами, использование беспилотной авиации, всех типов, а также отмечается рост действий наступательного характера», - написал Марочко в своем Telegram-канале.

Таким образом, он делает вывод, что украинское командование приняло решение прорвать российскую оборону и продвинуться по направлению к Кременной.

Он также рассказал, что ВСУ стягивают резервы на Купянском направлении в районах Песчаного, Берестового и Стельмаховки, чтобы не дать российским военным прорвать линию обороны.

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Марочко: ВСУ стягивают резервы на Купянском направлении для сдерживания ВС РФ
06 сентября 2023, 08:16

Фото: iStock/Olena_Z

ВСУ стягивают резервы на Купянском направлении в районах Песчаного, Берестового и Стельмаховки, чтобы не дать российским военным прорвать линию обороны. Об этом рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, со ссылкой на собственные источники.
«В районы населенных пунктов Песчаное, Берестовое и Стельмаховка украинское командование в спешном порядке перебрасывает дополнительные силы и средства с целью недопущения прорыва своих оборонительных позиций на этом участке», - написал Марочко в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что сейчас российские военные устанавливают минные заграждения в направлении Ковшаровки и Сеньково.

При этом, по словам врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, ВС РФ отошли из села Работино и заняли господствующие высоты в районе этого населенного пункта.

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#telegram
#всу
#вс рф
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Балицкий: ВС РФ оставили село Работино
06 сентября 2023, 08:09

Фото: iStock/Anna_Anikina

Российские военные отошли из села Работино в Запорожской области и заняли господствующие высоты в районе этого населенного пункта. Об этом заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
«Российская армия оставила, тактически оставила этот населенный пункт, потому что держаться на голой плоскости, когда нет возможности совершенно вкопаться, в общем-то не представляется целесообразным», - рассказал Балицкий в эфире «Соловьев Live».

 Он уточнил, что российские военные отошли на холмы, заняв главенствующие высоты, при этом ВСУ находятся внизу. По словам Балицкого, такое расположение дел полностью устраивает российских военных.

Также Балицкий объяснил, что Работино осталось только на карте, фактически город полностью разрушен.

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#военные
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«Ростех»: ВС РФ получили партию модернизированных БМП-2М «Бережок»
06 сентября 2023, 07:49

Фото: РИА Новости/Константин Морозов

В зону спецоперации прибыла новая партия модернизированных БМП-2М с боевыми отделениями «Бережок», они были направлены холдингом «Высокоточные комплексы», входящим в «Ростех». Об этом сообщили в пресс-службе корпорации.
Уточняется, что комплекс БМП-2М с «Бережком» оказался очень эффективным в зоне проведения специальной военной операции. Военные отметили его высокую эффективность в борьбе с противником.


«Очередное выполнение контрактов говорит об эффективности производственной системы предприятий НПО "Высокоточные комплексы", а также о высокой квалификации и самоотверженном труде работников», - рассказал индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев.

Он также добавил, что в нынешних условиях сотрудники оборонных предприятий корпорации работают в 2-3 смены шесть дней в неделю.

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#оружие
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#всу
#вс рф
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На Краснолиманском направлении ВС РФ накрыли огнем боевиков «Азова»*
06 сентября 2023, 07:26

Фото: iStock/aapsky

В районе Серебрянского лесничества на Краснолиманском направлении ВС РФ нанесли авиационный и артиллерийский удары по месту расположения боевиков бригады спецназначения «Азов»*, а также штурмовиков 67-й бригады ВСУ, уничтожив более 30 украинских военных. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки ВС России «Центр» Александр Савчук.
Он также рассказал о срыве двух попыток штурмовых групп ВСУ в районе Торского выступа.

«В районе Серебрянского лесничества ударами авиации, огнем артиллерии нанесено огневое поражение по штурмовым группам 67-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения "Азов"*. Потери противника составили до 30 боевиков», — цитирует РИА Новости офицера.

Савчук добавил, что российскими силами также уничтожена станция артиллерийской разведки ВСУ иностранного производства.
Также Су-34 нанесли огонь на поражение по вражескому командно-наблюдательному пункту. Кроме того, под российский огонь попали два пункта дислокации ВСУ в районе Кировска и Серебрянки.

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* Террористическая организация, запрещенная в России.
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#война
#новости
#всу
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В Крыму призвали Зеленского готовить Украину к новому делению
06 сентября 2023, 07:04

Фото: iStock/JARAMA

Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал президента Украины Владимира Зеленского забыть о Крыме и готовиться к следующему делению страны.
«Зеленскому пора забыть в своем воспалённом мозгу о российском Крыме и избавить крымчан от своего безумия и наркотического бреда. А вот к чему ему действительно стоит начать готовиться, так это к дальнейшему административному делению остатков подконтрольной ему территории бывшей Украины», - цитирует РИА Новости Константинова.

По его словам, Украины потеряет контроль над городами Харьков, Николаев, Екатеринослав и Одессой. Глава крымского парламента считает, что уже пора подбирать кандидатуры на должности губернатора этих городов, так как при возвращении их под российский контроль, понадобится новый кадровый состав.

При этом Константинов уверен, что нормальная жизнь в эти города вернется только после возвращения в состав России.

Напомним, накануне Зеленский подписала закон о территориальном переустройстве Крыма, согласно которому в Крыму должны построить военные и военно-гражданские администрации на территориях территориальных общин. Помимо этого, правительство постановило подготовить к восстановлению публичную власть на полуострове, а также подготовить Крым к декоммунизации.

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