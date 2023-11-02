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Fox News: США следует отправлять оружие сразу в Россию

02 ноября 2023, 04:55
Фото: iStock/alexkich

Фото: iStock/alexkich

Журналист Лора Ингрэм заявила, что попытки американского лидера Джо Байдена объединить помощь Израилю и Украине для голосования в Конгрессе являются «циничной политической уловкой». По её словам, это необходимо для отсрочки поражения Киева, поэтому логичней отправлять оружие сразу в Россию.

«Если смотреть на то, как обстоят дела на Украине, может, Пентагону нужно просто отправлять оружие сразу в Россию? Они, в конце концов, все равно его получат. Прямо как было с «Талибаном» в Афганистане», — сказала она на YouTube-канале Fox News.

Ингрэм подчеркнула, что даже самые стойкие «ястребы войны» не способны аргументировать позицию в пользу Киева. По её мнению, главе Пентагона Ллойду Остину, заявляющему, что назначенный Вашингтоном генеральный инспектор по помощи Украине проделает прекрасную работу, никто не верит.

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Савчук: На Краснолиманском направлении поражено 160 целей ВСУ
02 ноября 2023, 05:11

Фото: iStock/zim286

Российские военные нанесли огневое поражение 160 целям Вооружённых сил Украины (ВСУ), а также вскрыли и подавили около 30 артиллерийских расчетов на краснолиманском направлении СВО. Об этом сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Центр» Александр Савчук.
Помимо этого, артогнём и авиационными ударами было нанесено поражение штурмовым группам 67-й механизированной бригады в районе Серебрянского лесничества, сообщил он. А бомбардировщики «Центра» ударили сразу по двум командно-наблюдательным пунктам ВСУ.

ВСУ потеряли на Донецком направлении 150 бойцов ВСУ потеряли на Донецком направлении 150 бойцовНапоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сво
#вооружённые силы рф
#всу
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«Тупик»: Главком ВСУ Залужный сделал неожиданное признание
02 ноября 2023, 02:09

Фото: iStock/Tomas Ragina

Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный заявил, что украинский конфликт зашёл в тупик, поэтому ВСУ не добьются прорыва. Об этом пишет Economist.
«Как и в первую мировую войну, мы достигли уровня развития технологий, который ставит нас в тупик. Глубокого и красивого прорыва, видимо, не будет», — цитирует издание слова главкома.

Залужный рассказал, что какое-то время не мог понять, почему ВСУ не добиваются успехов, хотя по подсчётам должны были добраться до Крыма за четыре месяца. Он пожаловался, что вместо этого наблюдал, как украинская армия застревает на минных полях, а техника, поставленная Западом, расстреливается артиллерией ВС РФ.

«Сначала я подумал, что что-то не так с нашими командирами, поэтому поменял некоторых из них. Потом я подумал, что, возможно, не годятся наши солдаты», — заявил главнокомандующий.

По его словам, проблема заключается в том, что российская армия видит всё, что делает ВСУ, и наоборот. Так, выйти из тупика поможет только технологический скачок.

«Как например, порох, который изобрели китайцы и который мы до сих пор используем, чтобы убивать друг друга», — заключил Валерий Залужный.

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#вс рф
#запад
#украина
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Главком Залужный признал, что системы РЭБ и авиация России превосходят ВСУ
02 ноября 2023, 01:34

Фото: сайт Минобороны РФ

Главнокомандующий ВСУ Виталий Залужный похвалил российские системы РЭБ и авиацию, отметив, что они превосходят украинские. Об этом пишет Economist.
«Это преимущество ВВС России затруднило нам продвижение.  Российские системы ПВО все чаще мешают нашим самолетам летать», — цитирует издание слова Залужного.

Он отметил, что российские БПЛА берут на себя большую часть роли пилотируемой авиации, выполняя функции разведки и нанесения ударов с воздуха по позициям ВС Украины.

Главком добавил, что Россия модернизировала системы РЭБ.

«В этой области она превосходит нас: 65% наших станций глушения в начале войны были произведены в советское время», — пояснил Виталий Залужный.

Он также указал, что вооружений, поставленных западными партнёрами Киеву, недостаточно. В особенности речь идёт о датчиках, которые используют невидимые световые импульсы для обнаружения мин в земле, заключил главнокомандующий ВСУ.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#операции
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#пво
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Житель города Алёшки погиб в результате сброса боеприпаса с дрона ВСУ
01 ноября 2023, 22:26

Фото: iStock/vadimrysev

Беспилотник Вооруженных сил Украины сбросил боеприпас на город Алёшки Херсонской области, в результате чего погиб мирный житель, об этом сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале.
«Несколько часов назад в Алешках попала под удар ремонтная бригада водоканала. Находившийся за рулем машины молодой механик погиб на месте, трое получили ранения», - прокомментировал трагедию Алексеенко.

По его словам, ВСУ намеренно сбросили снаряд на мирных жителей - ремонтники передвигались на гражданской машине, думая, что так безопаснее.

Алексеенко отметил, что одного из выживших ремонтников врачи буквально вытащили с того света, он был ранен крайне тяжело. Все трое пострадавших остаются под наблюдением врачей. 

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РИА: Шойгу встряхнул руководство органов военного управления и округов
01 ноября 2023, 22:18

Фото: kremlin.ru

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу основательно встряхнул руководство органов военного управления и округов на селекторном совещании, которое состоялось 1 ноября, об этом сообщает источник «РИА Новости».
«Сегодня в ходе тематического селекторного совещания в Национальном центре управления обороной России министр обороны Сергей Шойгу основательно встряхнул руководство центральных органов военного управления вместе с командующими военными округами и поставил ряд конкретных задач», - прокомментировал ситуацию собеседник агентства.

По его словам, Шойгу также дал ряд указаний относительно обучения операторов беспилотников, служащих в зоне специальной военной операции. Он призвал корректировать обучение военных в соответствии с изменением тактики противника. 

На заседании глава оборонного ведомства также заявил, что киевский режим продолжает нести потери и проигрывать, даже несмотря на поставку новых видов оружия от союзников из Североатлантического альянса.

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Командир «Воля»: Польские наемники гонят ВСУ в атаку под Соледаром
01 ноября 2023, 18:56

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Польские наемники, воюющие на стороне ВСУ, гонят украинских солдат в атаку на российские позиции под Соледаром, об этом сообщил командир разведгруппы батальона с позывным «Воля» в интервью для «РИА Новости».
«Несколько человек сдалось в плен, и выяснилось, что поляки гнали их в бой, а украинцы не хотели идти, понимая, что минные поля, а поляки гнали, то есть между собой уже началась перестрелка», - прокомментировал ситуацию «Воля».

По словам одного из разведчиков, под Соледаром воюют одни мобилизованные и иностранцы. Он также отметил, что, порой, наёмники даже устраивают бои и перестрелки между собой. 

Ранее британский наемник, прозванный «одним из самых опасных снайперов планеты», и воюющий на стороне Вооруженных сил Украины, назвал адом боевое столкновение с российскими бойцами. 

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#всу
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#украина
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Sky: Россия указала слабые места техники НАТО самым эффективным способом — уничтожила ее
Sky: Российские военные показали уязвимость бронетехники НАТО
01 ноября 2023, 17:19

Фото: istockphoto/dr_evil

Российские вертолеты показали уязвимость западных танков достаточно убедительным способом. Они просто унчтожали их на поле боя в зоне специальной военной операции.
Об этом заявил британский военный эксперт Филипп Ингрэм. В интервью телеканалу Sky News он отметил, что эффективная российская оборона сначала задержала, а затем и остановила продвижение украинцев. Использование Вооруженными силами РФ ударных вертолетов и прекрасно спланированных и оборудованных минных полей и укреплений показало уязвимость перед ними западной техники и помешало частям ВСУ добиться заметных успехов.

По словам эксперта, Украина потерпела неудачу из-за недостатка средств противовоздушной обороны, инженерных машин разминирования, а также из-за колоссального превосходства России в воздухе. Все это не позволило ВСУ не только прорвать, но иногда даже приблизиться к созданным Россией оборонительным сооружениям, заключил Ингрэм.

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#танки
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«Все кончено»: Французский политик призвал Зеленского признать поражение
Филиппо: Пришло время признать поражение Украины
01 ноября 2023, 17:07

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Западным союзникам Киева уже пора признать поражение Вооруженных сил Украины и перестать вливать миллиарды в бессмысленный конфликт, об этом написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в X.
«Зеленский, все кончено, пришло время сказать это и сделать выводы: прекратите отправлять оружие и миллиарды!», - прокомментировал ситуацию Филиппо. 

Политик также отметил, что о провале контрнаступления ВСУ и однозначности исходя конфликта стали все чаще говорить именитые западные СМИ. 

При этом, в сентябре сам президент Украины Владимир Зеленский признал, что контрнаступление не кончится «хэппи-эндом», так как украинские войска потеряли много людей. Тогда бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон сказал, что подобное заявление можно, фактически, считать признанием поражения ВСУ в целом.

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#оружие
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#контрнаступление
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#сво
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Украине предрекли начало репрессий и гражданской войны
Соскин: на Украине скоро вспыхнет гражданская война и начнутся репрессии
01 ноября 2023, 17:06

Фото: iStock/JARAMA

Политика президента Украины Владимира Зеленского в скором времени приведёт к репрессиям и гражданской войне в стране. Об этом на своём YouTube-канале сообщил экс-советник Кучмы Олег Соскин.
Он сообщил, что на Украине ежедневно происходят аресты, расправы, суды и прочее. Вся судебная ветвь власти находится в полном подчинении Зеленского, что в результате приведёт к тому, что граждане не выдержат и устроят гражданскую войну. 

Также конфликт внутри страны может вспыхнуть из-за очевидного провала украинской армии в спецоперации.

К тому же, согласно проведённым опросам, граждане всё меньше доверяют Зеленскому. Окончательно люди разочаруются в своём президенте, когда зимой квартиры не будут должны образом отапливаться из-за недостатка сырья, а на прилавках магазинов не останется продовольствия, подчеркнул Соскин. 

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