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Журналист Лора Ингрэм заявила, что попытки американского лидера Джо Байдена объединить помощь Израилю и Украине для голосования в Конгрессе являются «циничной политической уловкой». По её словам, это необходимо для отсрочки поражения Киева, поэтому логичней отправлять оружие сразу в Россию.
«Если смотреть на то, как обстоят дела на Украине, может, Пентагону нужно просто отправлять оружие сразу в Россию? Они, в конце концов, все равно его получат. Прямо как было с «Талибаном» в Афганистане», — сказала она на YouTube-канале Fox News.
Ингрэм подчеркнула, что даже самые стойкие «ястребы войны» не способны аргументировать позицию в пользу Киева. По её мнению, главе Пентагона Ллойду Остину, заявляющему, что назначенный Вашингтоном генеральный инспектор по помощи Украине проделает прекрасную работу, никто не верит.
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Диана Аванесян