Франции подготовит новый пакет военной помощи Украине

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Париж подготавливает новый пакет военной помощи Украине.
Об этом в эфире радио RFI сообщила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна. По её словам, Франция продолжит поддерживать Украину.
Новые поставки военной помощи учтут самые насущные потребности ВСУ.
Также Колонна заявила, что Франция задействована в обсуждении «гарантий безопасности» Украины на период её интеграции в НАТО. Предстоящий саммит НАТО, по словам министра, придаст конкретное содержание перспективам вступления Украины в блок.
Ранее официальный представитель французского МИД Анн-Клер Лежандр заявила, что Франция «с пониманием» относится к предполагаемым поставкам США кассетных боеприпасов Украине. Однако, по ее словам, Франция будет и дальше придерживаться конвенции по кассетным боеприпасам и не планирует использовать их или производить. Напомним, кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией. ЕЕ приняли 123 страны, в том числе Америка и Украина.
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Новые поставки военной помощи учтут самые насущные потребности ВСУ.
Ранее официальный представитель французского МИД Анн-Клер Лежандр заявила, что Франция «с пониманием» относится к предполагаемым поставкам США кассетных боеприпасов Украине. Однако, по ее словам, Франция будет и дальше придерживаться конвенции по кассетным боеприпасам и не планирует использовать их или производить. Напомним, кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией. ЕЕ приняли 123 страны, в том числе Америка и Украина.
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Мария Фирсова