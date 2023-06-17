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«И каков теперь их план? Третья мировая война? Ввести войска НАТО? Ядерное оружие?», - прокомментировал ситуацию Филиппо.
Напомним, бывший американский разведчик Скотт Риттер призвал украинцев подать в суд на главу армии США Марка Милли. По словам Риттера, если бы аналогичная ситуация сложилась с военнослужащими армии США, то Милли уже давно предстал бы перед судом.
Ранее «Радио 1» сообщало, что глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о подрыве военной инфраструктуры ВСУ российскими силами в Запорожской области. По словам Рогова, ВС РФ атаковали военные объекты украинских войск во временно подконтрольном Киеву Запорожье. Он утверждает, что некоторые снаряды достигли целей.