Франция передала Украине французские ракеты SCALP

Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале подтвердил тот факт, что страна получила от Франции ракеты большой дальности SCALP.
Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню сообщил, что страна согласилась поставить Украине дальнобойные ракеты SCALP, но при условии, что их не будут применять на территории РФ.
Ракеты, общая дальность полётов которых оценивается в 250 км, должны наносить удары исключительно по тем точкам, которые находятся за российской линией обороны. То есть те, которые несут стратегический интерес. Лекорню считает, что это позволит дезорганизовать российскую оборону для проведения украинского контрнаступления.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины модернизируют советские боевые самолеты для использования западного вооружения, в частности британских дальнобойных ракет Storm Shadow.
Об этом рассказал командующий воздушными силами украинской армии Николай Олещук. Его комментарий приводится на сайте президента Украины Владимира Зеленского.
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Ракеты, общая дальность полётов которых оценивается в 250 км, должны наносить удары исключительно по тем точкам, которые находятся за российской линией обороны. То есть те, которые несут стратегический интерес. Лекорню считает, что это позволит дезорганизовать российскую оборону для проведения украинского контрнаступления.
Об этом рассказал командующий воздушными силами украинской армии Николай Олещук. Его комментарий приводится на сайте президента Украины Владимира Зеленского.
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Мария Фирсова