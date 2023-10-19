Французский генерал порассуждал об «завтрашнем» окончании конфликта на Украине

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Французский генерал Бруно Клермон поделился мнением, что если бы украинский конфликт завершился сейчас, это бы означало победу России. Об этом он рассказал в интервью журналу Valeurs Actuelles.
Как считает эксперт, контрнаступление Вооруженных сил Украины не увенчалась спехом, так как Украине не удалось достичь их главной цели — вернуть Крым и Донбасс.
Кроме того, Клермон заявил об ошибках украинского командования.
«Украинцы, вероятно, допустили ошибку в планировании, полагая, что выход на первую линию российской обороны приведет к разрушению всей системы», — подытожил генерал.
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Алина Юрчак