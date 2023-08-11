ФРГ ограничит радиус действия ракет Taurus перед передачей Украине

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Германия может перепрограммировать дальнобойные крылатые ракеты Taurus, которые просит Киев, чтобы они не долетали до территории РФ. Об этом сообщает Das Erste.
«Канцлер Германии Олаф Шольц намерен одобрить поставку Taurus только после того, как убедится в наличии ограничений», — пишет Das Erste.
Сообщается, что Минобороны ФРГ уже обратилось к производителю этих боеприпасов с такой просьбой.
Игнат также отметил, что в настоящее время, вопрос поставок немецких ракет на Украину рассматривается, в связи с чем, он выразил надежду на положительный исход дискуссий.
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