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ФРГ ограничит радиус действия ракет Taurus перед передачей Украине

11 августа 2023, 15:21

Фото: iStock/andriano_cz

Германия может перепрограммировать дальнобойные крылатые ракеты Taurus, которые просит Киев, чтобы они не долетали до территории РФ. Об этом сообщает Das Erste.
«Канцлер Германии Олаф Шольц намерен одобрить поставку Taurus только после того, как убедится в наличии ограничений», — пишет Das Erste.

Сообщается, что Минобороны ФРГ уже обратилось к производителю этих боеприпасов с такой просьбой.


Напомним, ранее ранее советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат призвал Германию передать Украине немецкие дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Он заявил, что Киеву хотелось бы увидеть наряду со Storm Shadow и Scalp немецкие ракеты дальнего радиуса действия.

Игнат также отметил, что в настоящее время, вопрос поставок немецких ракет на Украину рассматривается, в связи с чем, он выразил надежду на положительный исход дискуссий.

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Украинский дрон сбили из стрелкового ружья
БПЛА ВСУ, который атаковал Белгородскую область, сбили из стрелкового ружья
11 августа 2023, 16:06

Фото: iStock/Sergafa

Один из восьми украинских беспилотников, которые совершили атаку на Белгородскую область 11 августа, сбили из стрелкового ружья, сообщил представитель экстренных служб в интервью «РИА Новости».
«В 16.50 мск [четверга] в районе одного из сел сбит БПЛА из стрелкового оружия», - прокомментировал ситуацию собеседник СМИ.

Напомним, вчера губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в Белгородском районе сработала система противовоздушной обороны, сбит вражеский беспилотный летательный аппарат.

Сегодня обломки украинского беспилотника обнаружили на территории Городской клинической больницы номер 67 в Москве. По информации SHOT, в результате взрыва на окнах больницы треснуло стекло и появился дым.

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#беспилотник
#белгород
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Служащая в ВСУ женщина рассказала о домогательствах сослуживцев
Guardian: Женщина-офицер ВСУ рассказала, как ее домогались сослуживцы
11 августа 2023, 15:47

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

Боевики Вооруженных сил Украины домогаются до сослуживцев женского пола, заявила сержант Надежда Гарань в интервью The Guardian.
«Я ушла из своего подразделения, так как на верхушке пищевой цепи был человек, который домогался женщин. Их преследовал один и тот же человек, который, по сути, сказал им, что, если они откажутся вступить с ним в половую связь, он пошлет их мужей на смерть», - прокомментировала ситуацию Герань.

Женщина также отметила, что желающих рассказать правду грозились отправить в психиатрические лечебницы. Спустя время, пострадавшей все же удалось добиться перевода в другое подразделение, но привлечь внимание к проблеме на уровне командования она так и не смогла. 

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#всу
#насилие
#женщины
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NYT: В Купянске ждут возвращения российской власти
11 августа 2023, 15:41

Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

Администрация Купянска боится возвращения российской власти, а оставшиеся в городе жители испытывают симпатию к России. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на одного из сотрудников местных правоохранительных органов.
«Никто из администрации не спит в городе, потому что они знают, что могут проснуться утром под новым флагом», — сообщил изданию один сотрудник милиции.

Также уточняется, что сотрудники городской администрации и правоохранительных органов не доверяют никому в городе ввиду того, что местные жители с симпатией относятся к России.

При этом военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что в Купянске и его окрестностях наблюдается активизация работы СБУ. Усилены мероприятия по проверке документов у гражданских лиц, ужесточены карательные меры в отношении частных предприятий, отказывающихся вывозить свое оборудование и продукцию. Напомним, в Купянском районе объявлена обязательная эвакуация. Сообщается, что эвакуация затронет 37 населенных пунктов, которые приближены к зоне боевых действий.

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#всу
#сбу
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Генерал ВСУ Кривонос: ВС РФ были готовы к наступлению ВСУ в Запорожье
11 августа 2023, 15:22

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Российские военные качественно подготовились к украинскому контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении. Об этом заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос.
Он напомнил, что политическое украинское руководство много говорило о подготовке к масштабному контрнаступлению.

«В это время наш противник днем и ночью как крот рыл окопы, заливал все бетоном, готовил минные поля, устанавливал противотанковые и противопехотные мины, а также оборудовал систему огневого поражения и ждал нас», — заявил Кривонос в эфире телеканала «Прямой».

Он выразил уверенность в том, что провал контрнаступления ВСУ связан с ошибками киевского руководства. В подобных условиях даже три метра продвижения будут являться огромным успехом для украинских военных.

Кривонос также добавил, что российские силы ищут слабые места в обороне ВСУ, находят их, наращивают силы в том направлении и захватывают все новые территории.

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#сша
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#всу
#вс рф
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ВС Украины заявили о российском ударе возле одного из аэродромов страны
11 августа 2023, 15:07

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

В Воздушных Силах Украины заявили о падении одной из российских ракет вблизи одного из аэродромов страны, его место расположение не уточняется.
«В ходе дневной ракетной атаки сбить удалось один "Кинжал" из четырех запущенных россиянам. Его сбили в Киевской области», - говорится в сообщении ведомства.

По его словам, остальные ракеты ударили недалеко от аэродрома. При этом название и  место расположение объекта не уточняется.

Ранее украинское издание «Страна» сообщило о взрывах в Киеве и Киевской и Хмельницкой областях. Мэр столицы Виталий Кличко подтвердил данную информацию. По информации ТАСС, жители Киева утверждают, что мощный взрыв произошел со стороны аэропорта Жуляны.

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#жители
#мэр
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В США заявили о скором смещении Зеленского из-за провала контрнаступления
Экс-разведчик ВС США Риттер: ВСУ сместят Зеленского из-за провала
11 августа 2023, 14:19

Фото: iStock/JARAMA

ВСУ могут сместить президента Украины Владимира Зеленского из-за происходящего на линии соприкосновения. Так считает бывший американский разведчик Скотт Риттер.
«Украинские военные скоро захотят сместить Зеленского. Они скажут: "С нас хватит. Мы складываем оружием". Чем больше бригад ВСУ уничтожается, чем больше отчаяния у военных», — отметил Риттер в эфире YouTube-канала George Galloway.


По его словам, Зеленский находится в ужасном положении, отметив, что весь мир считает, что Украина должна сделать территориальные уступки и добиться окончания конфликта путём мирных переговоров на условиях России. Риттер заключил, что Киев не сможет добиться завершения противостояния на своих условиях.

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#сша
#военные
#мид
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#вс рф
#зеленский
#киев
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ВС РФ поразили пункт дислокации иностранных наемников в районе Запорожья
11 августа 2023, 13:33

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские войска нанесли удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в районе Запорожья. Об этом Конашенков сообщил в ходе брифинга.
Конашенков отметил, что ВС РФ уничтожили 4 склада боеприпасов украинских войск в ДНР, Запорожской и Харьковской областях. По словам официального представителя Минобороны РФ, российские войска отразили 3 атаки подразделений 21-й механизированной бригады ВСУ ​в районах Успеновка и Работино.

Напомним, ранее Балицкий сообщил о том, что Российские военные пресекли попытку ВСУ осуществить танковый прорыв в районе Работино Запорожской области. Он подчеркнул, что остатки украинской группы с двумя танками вынуждены были отступить. По словам Балицкого, ВСУ продолжают интенсивно обстреливать позиции ВС РФ. Однако российские солдаты дают жесткий отпор противнику.

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#минобороны рф
#военные
#беспилотник
#солдаты
#днр
#всу
#вс рф
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Подоляк заявил, что в России действует сеть украинских спецслужб
Подоляк признал, что на территории России действует сеть украинских спецслужб
11 августа 2023, 13:09

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

На территории России действует сеть украинских специальных служб – Главного управления разведки (ГУР) Минобороны и Службы безопасности Украины (СБУ), эту информацию подтвердил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, в интервью украинскому телеканалу «24».
«Украинские спецслужбы - и ГУР, и СБУ - имеют достаточно эффективную сеть в России», - прокомментировал ситуацию Подоляк.

Он также отметил, что спецслужбы успешно пользуются этой сетью. При этом, по его словам, в атаках на российские территории задействованы некие «неустановленные беспилотники». 

Ранее вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что сегодня первое место в мире по черной трансплантологии, с оборотом в два миллиарда долларов в год, занимает Украина. Парламентарий отметила, что хоть украинцы и принудили Верховную раду запретить изымать органы у погибших военных – проблему это не разрешило.

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#сво
#украина
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ВСУ обстреливают ДНР кассетными снарядами
Украинские войска выпустили три кассетных снаряда по ДНР
11 августа 2023, 12:36

Фото: iStock/NATALIA MARNA

Вооруженные силы Украины выпустили три кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, сообщили в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.05 – населенный пункт Галицыновка – город Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм (кассетные)», - прокомментировали ситуацию представители СЦКК.

Напомним, ВСУ два дня подряд обстреливали Кременную в ЛНР кассетными боеприпасами, в результате обстрела погиб один мирный житель. Из сообщения следует, что 1 августа кассетный боеприпас попал на территорию стадиона «Олимп». А 2 августа другой боеприпас попал на участок частного жилого дома.

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#обстрел
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