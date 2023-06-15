Фронтмен группы «Земляне» Киселёв готов платить по миллиону за уничтожение танков Leopard

Фото: iStock.com/Dmitry Andreev
Отмечается, что за Leopard в старой модификации музыкат пообещал выплату только в 700 тысяч рублей. Таким образом группа намерена отметить подвиг российских военных в зоне спецоперации на Украине.
Фото: iStock.com/Dmitry Andreev
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«Скорее всего, деньги пойдут на организацию провокаций, на фальсификации, на создание постановочных действий. Будут описывать преступления, которые сами сочинят для последующей раскрутки в зарубежных СМИ. Речь идёт о подготовке базы для дальнейших обвинений России», — высказал своё мнение в беседе с RT Дудчак.Бюро Госдепартамента США по правоохранительной деятельности и борьбе с незаконным оборотом наркотиков намерено выделить до $5 млн на помощь украинским правоохранительным органам в «расследовании военных преступлений».
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«По президентской программе мы не только ежегодно строим в Подмосковье около 30 школ, но ещё и ремонтируем порядка 60. Потому что возникает диссонанс – появляется новая школа, а рядом находится старая, которая безнадёжно устарела. У нас реализуется эта большая программа. Знаю, что вы активно всё контролировали, в том числе удобства для детей, поэтому надеюсь, что ребятам здесь будет комфортно учиться», – сказал Воробьёв.Здание учебного заведения было построено в 1965 году и с тех пор ни разу капитально не ремонтировалось. К обновлению приступили с начала года в рамках президентской программы. На сегодняшний момент работы выполнены на 99%. Они уже завершены по фасаду, кровле и чистовой отделке.
«Сегодня я просто не узнаю нашу школу. Ей больше 50 лет, а выглядит, как только что построенная. Это большое, красивое здание, внутри много света, всё новенькое. В классах появилось современное оборудование. В кабинете физики у нас теперь парты с подведённым электричеством, а к кабинету химии подведена вода, чтобы ребята проводили лабораторные опыты. Уверена, что 420 наших учеников получат к 1 сентября прекрасный подарок», – сказала директор школы Елена Митрахович.СОШ №2 входит в единый образовательный комплекс вместе с детским садом, рассчитанным более чем на 260 мест, и начальной школой, вмещающей около 240 учеников.
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«К сожалению, от тех проблем, которые есть у человечества, вряд ли можно избавиться стендами и дополнительной социальной рекламой. Наркомания далеко не самая большая проблема. Есть проблемы ВИЧ, СПИД, абортов и т.д. Я не думаю, что все эти проблемы можно выставить на стендах в аптеках, нагрузив их дополнительными затратами, но не добиться никакого результата», — объяснила в беседе с RT Бессараб.
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«Могу сразу сказать, что попытка повышения сумм штрафов за то, что наши жители не впускают в квартиру непонятных проверяющих, она не нова. За последние 30 лет это уже пятое повышение штрафов, "а воз и ныне там". Значит эта мера не совсем разумная. Люди, которые на сегодняшний день не способны даже поставить себе счетчик, потому что у них на это не хватает денег, они и этот штраф не сумеют оплатить», - считает Толмачев.
«Водоканалы, газовики, электросети и другие, которые получают сотни миллиардов рублей, должны проводить профилактику, ремонты, ставить новое оборудование за свой счет. Тогда нормальные люди с радостью будут открывать двери», - уверен собеседник «Радио 1».
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«Хотел бы узнать, кто из подчинённых министра внутренних дел оправдывает применение такой политики превентивных арестов и были ли в кратчайшие сроки приняты какие-либо меры, чтобы не допустить регулярного использования такого рода практик всеми комиссариатами?» — приводит RT текст обращения депутата к главе МВД Франции Жеральду Дарманену.
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Фото: сайт Кремля
«Ликвидированы подпольная лаборатория по производству мефедрона и четыре интернет-магазина. Изъято более 200 кг наркотических средств, свыше полутонны химреактивов и 40 единиц оборудования. К ответственности привлечены два организатора и 10 участников преступного сообщества», – рассказал Колокольцев на заседании Государственного антинаркотического комитета.По словам министра, преступники сбывали различные виды наркотиков через интернет-магазины, используя тайники-закладки в Московской, Курской и Орловской областях.
Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
На территории Подмосковья передают дожди до конца недели, синоптики прогнозируют ливни с грозой.
Минтранс призывает водителей автотранспорта строго соблюдать правила дорожного движения в связи с погодными условиями.
Водителей автотранспорта просят быть внимательными, в местах скопления пешеходов снижать скорость и не отвлекаться на телефон, а также держать дистанцию.
Пешеходам рекомендуется надевать световозвращатели на одежде.
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Фото: сайт Кремля