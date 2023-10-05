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ФСБ и Росгвардия опробуют прячущую от удара ракет гранату

РИА Новости: ФСБ и Росгвардия опробуют прячущую от удара ракет гранату
05 октября 2023, 06:04
Фото: Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

ФСБ совместно с Росгвардией проведут испытание гранаты РДГ-У, способной с помощью дымовой завесы маскировать личный состав от управляемых ракет противника. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

«Росгвардия и ФСБ заинтересовались поставляемой в российскую армию унифицированной ручной дымовой гранатой РДГ-У. Указанные структуры планируют провести ее опытную эксплуатацию в своих подразделениях. Граната обеспечивает маскировку личного состава и техники от управляемых ракет и высокоточного оружия», — цитирует агентство слова собеседника.

Отмечается, что принцип действия РДГ-У основывается на дымообразующем составе, создающем в воздухе плотную завесу. При этом граната оснащена специальным элементом, который подпитывает её долгое время. Граната была разработана специалистами «Ростеха» в феврале 2023 года.

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#росгвардия
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#украина
#ростех
#россия
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Пленный: Командование ВСУ отправляет солдат форсировать Днепр без подготовки
Пленный боец ВСУ Прытков: Командование без поддержки посылает форсировать Днепр
05 октября 2023, 06:36

Командование ВСУ задействует для форсирования Днепра неподготовленных и немотивированных военных. Пленный боец 126-й бригады теробороны ВС Украины Илья Прытков рассказал, что атаки осуществляются без поддержки артиллерии в условиях отсутствия укомплектования личного состава. Об этом пишет РИА Новости.
По словам украинского военнопленного, он оказался в армии из-за принудительной мобилизации в 2022 году. Его задержали на одном из блокпостов по пути на работу. После этого мужчину отправили в военкомат, где распределили в подразделение в Одессе.

«Там мы ходили в караулы, автомат давали подержать только в карауле, потом забирали. Потом через месяц нас вывезли в Раздельнянский район, там тоже ходили в караулы, начали ездить на полигоны, где раз в месяц давали пострелять по 15 патронов. Как таковой подготовки к штурмовым действиям или форсированию водных преград с нами не проводили», — цитирует агентство слова собеседника.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Российские «Солнцепеки» уничтожили опорпункты ВСУ на Купянском направлении
#сво
#всу
#военкомат
#украина
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Зыбинский: Группировка «Запад» сорвала ротацию ВСУ в районе Берестового
05 октября 2023, 05:39

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Группировка «Запад» Вооружённых сил РФ огнём артиллерии сорвала ротацию подразделений 25-й воздушно-десантной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении, в районе села Берестовое. Об этом агентству ТАСС рассказал начальник пресс-центра «Запада» Сергей Зыбинский.
По его словам, на том же самом Купянском направлении экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли несколько авиаударов по пунктам временной дислокации ВСУ, топливному складу, а также пункту боевого питания в районе Купянска.

Общие потери противника, как уточнил Сергей Зыбинский, составили больше двух взводов, два танка, а также шесть беспилотных летательных аппаратов.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сво
#всу
#вооружённые силы рф
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Российские «Солнцепеки» уничтожили опорпункты ВСУ на Купянском направлении
05 октября 2023, 05:12

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Российские военные используют расчёты ТОС «Солнцепек» при уничтожении складов с боеприпасами и укрепленных опорных пунктов ВСУ в зоне СВО на Купянском направлении. Соответствующим видео поделилось Минобороны РФ, пишут «Известия».
На кадрах видно, как «Солнцепек» незаметно для противника оказывается на боевой позиции, затем положение пусковой установки корректируется наводчиком и он открывает огонь.


Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сво
#украина
#вс рф
#россия
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Стало известно о планах Германии по поставкам ракет Taurus на Украину
Bild: Германия пока не намерена осуществлять поставки ракет Taurus на Украину
04 октября 2023, 21:35

Фото: iStock/3D_generator

Германия в ближайшее время не собирается осуществлять поставки ракет дальнего действия Taurus на Украину. Об этом сообщает издание Bild.
Несмотря на то, что Украина сильно нуждается в этом вооружении Германия пока не намерена разрешать поставки. 

При этом, издание сообщает, что власти ФРГ не дали прямого отказа, однако всё склоняется к тому, что поставки маловероятны.

Предполагается, что отсрочка поставок напрямую связана с решением канцлера Германии Олафом Шольцем, который выступил против отправки Украине этих дальнобойных ракет.

Ранее председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман сообщила, что ВСУ смогут совершать атаки по территории России немецкими дальнобойными ракетами Taurus.

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#украина
#германия
#поставки
#ракета
#вооружение
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Российские силы вернули контроль над херсонскими островами в устье Днепра
04 октября 2023, 20:12

Фото: iStock/vadimrysev

Российские силы полностью вернули контроль над островами, расположенными в устье Днепра и на выходе в Днепровский залив, об этом в интервью «РИА Новости» рассказали командиры подразделений бригады береговой обороны группировки войск «Днепр».
«Нашими, острова контролируются, абсолютно все, если брать с точки зрения визуального контроля, и больше 90 процентов островов, которые есть, контролируются нашими людьми, находящимися там», - прокомментировал ситуацию один из российских командиров. 

Контроль удалось вернуть после того как вода, подтопившая острова в результате разрушения Каховской ГЭС, отошла. 

При этом, командиры отметили, что ВСУ постоянно предпринимают попытки высадиться на островах, чтобы потом перебраться на левый берег Днепра, который находится под контролем России. Однако, отлаженный механизм взаимодействия позволяет ВС РФ вовремя обнаружить подкрадывающиеся к островам катеры ВСУ, передать их координаты и открыть артиллеристский огонь.

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#вода
#контроль
#всу
#вс рф
#сво
#херсонская область
#остров
#река
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Ирина Фаевская ответила на вопросы бойцов в военном госпитале Подольска
04 октября 2023, 18:41

Фото: пресс-служба Ирины Фаевской

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская посетили военный госпиталь в Подольске вместе с руководителем филиала фонда «Защитники Отечества» в Московской области Ольгой Ермаковой. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного омбудсмена.
«Сейчас в госпитале восстанавливаются 11 бойцов из Подмосковья. Мы встретились, чтобы узнать, что их волнует, как мы можем им помочь. Также мы пообщались с ребятами из других регионов. Все с теплотой отзываются о медицинском персонале, благодарят врачей за заботу», – рассказала Фаевская
Бойцы задали много вопросов, касающихся получения удостоверения ветерана боевых действий, выплат и трудоустройства, а также юридической помощи.
«Для нас очень важны такие выезды. Мы понимаем, что волнует ребят и стараемся работать на опережение. Все сегодняшние вопросы берём на контроль. Также бойцы всегда могут обратиться в фонд и к уполномоченному», – отметила Ермакова.
Проходящим лечение и реабилитацию бойцам также подробно рассказали о деятельности уполномоченного и работе фонда.

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#спецоперация
#госпиталь
#подольск
#московская область
#подмосковье
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NYT: Российская тактика времен ВОВ стала кошмаром для ВСУ
04 октября 2023, 18:00

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Российские войска применяют изобретательную тактические ходы и мощную, но гибкую систему обороны, что стало непреодолимым препятствием для украинского контрнаступления. ВСУ не могут противостоять эластичной тактике, которую Советский Союз применял еще в годы Великой Отечественной войны.
Об этом пишет в своем материале обозреватель газеты The New York Times. Автор статьи отмечает, что настоящим препятствием для контрнаступления ВСУ стала эластичная российская оборона. При такой тактике бойцы Вооруженных сил РФ сначала уступают часть позиций, а затем наносят сокрушительный ответный удар. Такие действия позволяют контролировать движение противника, а затем наносить удары в уязвимые места.

Старший научный сотрудник британской исследовательской организации Бен Барри, специализирующийся на сухопутной войне, отмечает, что такие тактические модели применялись еще Советским Союзом в годы Великой Отечественной войны. Эксперт подчеркнул, что  для успешного осуществления таких действий необходимо точное управление войсками, а также отличная подготовка частей и подразделений, чтобы добиваться синхронности и слаженности в бою.

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#движение
#подготовка
#оборона
#всу
#удар
#рф
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США поставят Украине изъятое у Ирана вооружение
CNN: изъятое у Ирана вооружение США отправят на Украину
04 октября 2023, 17:51

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

США поставят Украине ранее конфискованное у Ирана вооружение и боеприпасы. Об этом сообщает американский телеканал CNN.
Уточняется, что США пришли к такому решению, поскольку это позволит на некоторое время устранить сильную нехватку вооружения у украинских военных. 

По данным источника, Центральное командование Вооружённых сил США (ВС США) анонсирует новые поставки Украине до конца этой недели. Администрация президента США Джо Байдена долго раздумывала над тем, куда направить конфискованное вооружение, чтобы это осуществлялось в рамках американского законодательства.

Таким образом было принято решение о поставках Украине, однако ООН настаивает на том, чтобы уничтожить или свести на склад это оружие, а не передавать его Украине. 

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#сша
#украина
#иран
#поставки
#вооружение
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Украинские солдаты на полях СВО живут, в среднем, несколько часов
MWM: Срок жизни украинских солдат на полях СВО составляет несколько часов
04 октября 2023, 17:11

Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk

Украинские солдаты добровольно сдаются в плен российской армии, глядя на огромные потери среди сослуживцев, пишет The Military Watch Magazine.
«Бойцы 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск взяли в плен под Артемовском две группы мобилизованных солдат ВС Украины. Украинские мобилизованные сдаются в плен во все большем количестве на фоне сообщений украинских источников об огромных потерях на линии фронта», - прокомментировали ситуацию в издании. 

При этом, как отметили в MWM, срок жизни украинских солдат на полях спецоперации составляет всего несколько часов. 

Автор статьи напомнил, что в последнее время все сильнее стало бросаться в глаза тотальное отсутствие подготовки в рядах ВСУ. Призывники осваивают навыки ведения боевых действий по факту, находясь в самом пекле.

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#всу
#солдат
#сво
#украина
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