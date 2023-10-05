ФСБ и Росгвардия опробуют прячущую от удара ракет гранату

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ФСБ совместно с Росгвардией проведут испытание гранаты РДГ-У, способной с помощью дымовой завесы маскировать личный состав от управляемых ракет противника. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информированный источник.
«Росгвардия и ФСБ заинтересовались поставляемой в российскую армию унифицированной ручной дымовой гранатой РДГ-У. Указанные структуры планируют провести ее опытную эксплуатацию в своих подразделениях. Граната обеспечивает маскировку личного состава и техники от управляемых ракет и высокоточного оружия», — цитирует агентство слова собеседника.
Отмечается, что принцип действия РДГ-У основывается на дымообразующем составе, создающем в воздухе плотную завесу. При этом граната оснащена специальным элементом, который подпитывает её долгое время. Граната была разработана специалистами «Ростеха» в феврале 2023 года.
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