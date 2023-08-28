ФСБ обвинила матроса Балтийского флота в госизмене

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В ФСБ завершили расследование уголовного дела, по результатам которого матросу Балтийского флота Егору Тюкину предъявлено обвинение в совершении государственной измены. Об этом передаёт ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«Егор Сергеевич Тюкин, военнослужащий рядового состава Балтийского флота, обвиняется в государственной измене. Его уголовное дело уже передано в военный суд для рассмотрения», - говорится в сообщении.
Уточняется, что дело в отношении матроса будет рассматриваться военным судом в закрытом режиме. При этом подробности дела не раскрываются, а его материалы проходят под грифом «совершенно секретно».
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