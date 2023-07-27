ФСБ выявила следы взрывчатки на еще одном судне, шедшем за зерном в Россию

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На сухогрузе ВМО RIVER, следовавшем в Ростов-на-Дону из Турции, ФСБ обнаружила следы тротила и динитротолуола, которые ранее могли доставляться этим судном на Украину.
«В ходе работы по предотвращению террористических и диверсионных акций, обеспечению безопасности мореплавания ФСБ России выявлено очередное иностранное гражданское судно, которое ранее могло быть использовано для доставки взрывчатых веществ на территорию Украины», —говорится в заявлении пресс-службы ведомства.
Таким образом, уточняется, что следы взрывчатки были обнаружены на сухогрузе, которые следовал в Ростов-на-Дону из Турции. Ранее это судно уже дважды за лето заходило в украинский морской порт Рени, располагающийся в Одесской области. Теперь ему запрещено проходить под Крымским мостом. Также сухогруз должен покинуть российские пределы Черного моря.
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