ФСБ: За поджогами объектов российской инфраструктуры стоят спецслужбы Украины

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За участившимися в последнее время объектов российского министерства обороны, МВД, РЖД стоят украинские спецслужбы. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности России.
Украинские спецслужбы, подбирая исполнителей для запланированных терактов и диверсий, ориентируются прежде всего на молодежь, пожилых людей, маргиналов или психически нездоровых людей, которые не осознают тяжесть и неприятные последствия своих действий. В ЦОС ФСБ сообщили, что на сегодняшний день все поджоги раскрыты. В большинстве случаев действия исполнителей квалифицированы как террористический акт, диверсия или другое тяжкое преступление. География вынесенных приговоров — от Ивановской области до Приамурья. Еще 22 уголовных дела находятся на этапе судебного рассмотрения.
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Александр Бойцов