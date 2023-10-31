ФСБ задержала работавшего на разведку Украины хакера

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Федеральная служба безопасности РФ задержала жителя города Белово Кемеровской области по подозрению в госизмене участника украинских «кибервойск». Информацию сообщает ТАСС, ссылаясь на Центр общественных связей ФСБ России.
«Пресечена направленная против безопасности Российской Федерации противоправная деятельность гражданина России, совершившего государственную измену в форме оказания иной помощи иностранной организации», — заявили в ЦОС.По данным следствия, мужчина через мессенджер вступил в киберподразделение, работающее в интересах разведки Украины. С помощью вредоносных программ он должен был нарушать работу объектов инфраструктуры России. У него дома и на работе были проведены обыски, в ходе которых обнаружили средства вычислительной техники и связи.
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