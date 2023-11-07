ФСБ задержала жителя ДНР, подозреваемого в передаче секретных данных Киеву

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Задержан житель ДНР, подозреваемый в передаче секретных данных украинской стороне, передает РИА Новости со ссылкой на управление Федеральной службы безопасности России (ФСБ) в Донецкой Народной Республике (ДНР).
По данным уФСБ России, подозреваемый предпринимал попытки поступить на военную службу по контракту в добровольческие подразделения с целью получения сведений, которые являются государственной тайной, а также другой чувствительной информации. Для поддержания связи с украинской стороной использовались специально оборудованные места для хранения информации (тайники) и закрытые сообщества в мессенджерах и социальных сетях.
На видео, предоставленном уФСБ, подозреваемый, находясь на допросе, выразил уверенность в том, что сотрудники службы безопасности Украины стараются давить на людей. По его словам, сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) систематически используют обман, унижения и угрозы в своей работе. Подозреваемый охарактеризовал сотрудников СБУ как «подонков» и заявил, что нельзя доверять им, так как они готовы перейти черту в своих действиях, не учитывая никаких моральных принципов, даже в отношении детей.
УФСБ подчеркнуло, что благодаря проведенным оперативным мероприятиям удалось предотвратить ущерб для безопасности государства и предотвратить потери среди российских военных. В связи с этим было начато уголовное дело по статье 275 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая касается государственной измены.
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На видео, предоставленном уФСБ, подозреваемый, находясь на допросе, выразил уверенность в том, что сотрудники службы безопасности Украины стараются давить на людей. По его словам, сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) систематически используют обман, унижения и угрозы в своей работе. Подозреваемый охарактеризовал сотрудников СБУ как «подонков» и заявил, что нельзя доверять им, так как они готовы перейти черту в своих действиях, не учитывая никаких моральных принципов, даже в отношении детей.
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Артем Кузьмин