FT: Байден решил отправить Киеву ATACMS, оснащенные кассетными боеприпасами

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Американский президент Джо Байден решил отправить Киеву оперативно-тактические ракеты ATACMS. Об этом сообщает Financial Times.
Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу, 22 сентября, не подтвердил сообщения американских СМИ о том, что Вашингтон якобы решился на отправку Киеву дальнобойных ракет ATACMS. При этом глава американской дипломатии заявил, что Украина продолжит получать необходимую поддержку с учётом своих потребностей и регулярных обсуждений.
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Екатерина Коршунова