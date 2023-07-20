FT: Российские минные поля подрывают боевой дух ВСУ

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Минные поля, установленные российскими силами, подрывают не только западную технику, но и боевой дух ВСУ, которые пытаются прорвать российскую оборону. Об пишет газета Financial Times, со ссылкой на украинских военных.
«Никакое военное препятствие не кажется таким устрашающим, как обширные и плотные минные поля России, которые уничтожают поставленную НАТО бронетехнику, ранят солдат и подрывают боевой дух», - пишет издание.
Из статьи также следует, что украинское контрнаступление было очень медленным. При этом украинские военные обвиняют в этом российские минные поля. Уточняется, что американские Bradley и немецкие танки Leopard 2 частично обеспечили защиту, однако минные удары повредили многие из них. После чего ВСУ вынуждены были идти пешком по минным полям под обстрелом ВС РФ, неся большие потери.
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