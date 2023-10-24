FT: Украина переделала американские AIM-9M для F-16 в ракеты «земля-воздух»

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На Украине переделали полученные от США управляемые ракеты для истребителей F-16 ракеты класса «воздух-воздух» AIM-9M Sidewinder в ракеты класса «земля-воздух». Об этом сообщает издание Financial Times (FT), ссылаясь на слова украинского чиновника.
Издание утверждает, что теперь эти ракеты будут использовать для средств противовоздушной обороны (ПВО). Собеседник агентства пояснил, что данные изменения наглядно показывают пример переоборудования уже неиспользуемой техники под новые задачи.
«У нас есть согласованное решение: мы берем что-то устаревшее и делаем что-то другое», — сказал он.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Алина Юрчак