FT: В Вашингтоне готовят Украину к «войне на истощение»

Фото: istockphoto/Olena_Z
Американские чиновники ведут с киевскими властями споры о тактике украинского контрнаступления. Об этом пишет издание Financial Times. Основная причина — постоянные неудачи Киева.
Теперь западные союзники Киева на фоне постоянных неудач ВСУ в ходе контрнаступления начали рассматривать план затяжной «войны на истощение». Официальные лица США со скепсисом относятся к возможности успеха текущих наступательных операций Киева, и уже появились разговоры о новом контрнаступлении весной 2024 года.
Читайте также:
WP: Конфликт на Украине заходит в тупик из-за безуспешного контрнаступления
Немецкий публицист Репке: Для Киева остались только неблагоприятные исходы конфликта
На Западе рассказали о страшном для Украины шаге, на который решилась НАТО
Александр Бойцов