FT: ВС РФ начали использовать новую тактику с начала контрнаступления ВСУ

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С начала украинского контрнаступления российские военные начали применять новую тактику боя, подробности которой раскрыты в статье Financial Times.
«По мнению западных экспертов, российские войска позволяют украинцам заходить на минные поля, а затем мощно контратакуют, используя танки и противотанковое оружие. После вывода украинской техники из строя россияне применяют минометы и артиллерию против пехоты», - говорится в статье издания.
В случае, если украинским военным удается преодолеть минные поля и зайти в российские траншеи, ВС РФ отходят, минируя свои прежние позиции, а после подрывают их дистанционно.
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Элина Позднякова