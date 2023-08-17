FT: ВСУ приходится срочно менять дислокацию важного вооружения из-за российских ударов

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Киевские власти на фоне постоянных ударов, наносимых ВС РФ по объектам расположения украинских ВВС, которые использовались для запуска ракет дальнего радиуса действия Storm Shadow и Scalp, в спешном порядке передислоцируют с места на место критически важное вооружение и квалифицированный персонал.
В материале отмечается, что украинские пилоты вынуждены постоянно курсировать между десятками местных авиационных баз и частных аэродромов. Советник командования воздушных сил Украины Юрий Игнат и советник министра обороны Юрий Сак в очередной раз заявили о потребности Киева в большем количестве систем ПВО, чтобы лучше защищать украинские авиабазы.
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Александр Бойцов