FT: ВСУ применяют устаревшие северокорейские снаряды для РСЗО «Град»

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют произведенные в КНДР ракеты для РСЗО «Град». Об этом 29 июля пишет британская газета Financial Times со ссылкой на украинских артиллеристов.
Эти северокорейские боеприпасы для «Градов» были произведены в 1980-1990-х годах и отличаются очень низкой надежностью. Из-за этого их применяют с неохотой. Но по словам одного командира артиллеристов ВСУ, сейчас Украине нужны любые боеприпасы, которые она может получить.
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