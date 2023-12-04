FT: Залужный не появляется на встречах Зеленского с генералами

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный по каким-то причинам больше не появляется на публике с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Financial Times сообщает, что президент Украины недавно посетил несколько областей, которые находятся рядом с линией фронта. Владимир Зеленский встретился с генералами, но среди них не оказалось главкома Залужного.
Ранее сообщалось, что британский журнал The Economist считает, что киевскому режиму угрожают не только российские войска, но и противники внутри страны. Президент Зеленский видит в главкоме ВСУ Залужном конкурента. Сообщается, что у них плохие отношения, пишет РИА Новости.
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«На фотографиях не было Валерия Залужного, главнокомандующего вооруженными силами Украины, с которым, по словам нескольких людей, близких к президенту, у Зеленского были разногласия по поводу ведения контрнаступления», — сказано в материале Financial Times.
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Мария Фирсова