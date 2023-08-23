Гагин: аккумулированные в районе Урожайного в ДНР силы ВСУ «тают» ежедневно

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Врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что украинские войска аккумулировали большие силы в районе Урожайного в ДНР, однако закрепиться там им не удается. Об этом Гагин сообщил в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что на Украине растут антивоенные настроения. Он также отметил, что даже в западноукраинских областях повышается их уровень.
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