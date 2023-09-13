Гагин: Киев агитирует женщин участвовать в боях

Информация о воздушной тревоге поступила из Сумской и Одесской областей Украины, согласно данным онлайн-карты, предоставленным украинским министерством цифровой трансформации. Сигнал тревоги был объявлен в Одесской области в 00.27 и в Сумской области в 02.31 по местному времени.