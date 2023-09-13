Гагин: Киев агитирует женщин участвовать в боях

Фото: сайт Минобороны РФ
Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что из-за больших потерь ВСУ Киев агитирует женщин принимать участие в боевых действиях. Об этом пишет РИА Новости.
«И появилась новая тенденция на Украине: запустили рекламную кампанию по призыву женщин на военную службу. Это касается не только женщин, которые имеют военно-учетные специальности, такие как врачи, например, — это касается в принципе женщин. Их сейчас пытаются агитировать участвовать в боевых действиях», — цитирует агентство слова собеседника.
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