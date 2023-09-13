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Гагин: Киев агитирует женщин участвовать в боях

13 сентября 2023, 05:17
Фото: сайт Минобороны РФ

Фото: сайт Минобороны РФ

Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что из-за больших потерь ВСУ Киев агитирует женщин принимать участие в боевых действиях. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Гагина, среди последних решений киевского режима — начать призывать людей с психическими заболеваниями и инвалидов, ранее не годных к службе.

«И появилась новая тенденция на Украине: запустили рекламную кампанию по призыву женщин на военную службу. Это касается не только женщин, которые имеют военно-учетные специальности, такие как врачи, например, — это касается в принципе женщин. Их сейчас пытаются агитировать участвовать в боевых действиях», — цитирует агентство слова собеседника.

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Сотрудники СБУ сбежали из Купянска из-за успешного наступления ВС РФ
Гагин: Сотрудники СБУ сбежали из Купянска из-за успешного наступления ВС РФ
13 сентября 2023, 05:53

Фото: сайт Минобороны РФ

Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил об успешном наступлении подразделений ВС РФ на Купянском направлении. Об этом пишет РИА Новости.
Гагин отметил, что об успехе российской армии свидетельствует бегство из Купянска сотрудников СБУ. Он добавил, что наступление ВС России идет очень активно, а в Купянске в настоящее время находится некий оперативный состав.

«Маркером того, что наступление успешно, может служить то, что достаточно давно уже из самого города Купянска были эвакуированы архивы СБУ, архивы государственной службы, то есть практически все они были эвакуированы. Это было похоже просто на бегство», — заключил собеседник агентства.

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Названо число пострадавших от атаки украинских дронов на Севастополь
В результате атаки беспилотников ВСУ на Севастополь пострадало 24 человека
13 сентября 2023, 05:49

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

По предварительным данным, в результате атаки украинских беспилотников на Севастополь пострадали 24 человека, сообщил губернатор города Михаил Развозжаев в своем канале в Telegram-канале.
Глава города уточнил количество пострадавших, которые по его информации в результате атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили 24 человека.

Он также отметил, что четверо из них находятся в состоянии средней степени тяжести. Михаил Развозжаев подчеркнул, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

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#всу
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Развожаев: ракетная атака на Севастополь отбита ПВО, начался пожар
Развожаев: ракетная атака на Севастополь отбита ПВО, начался пожар
13 сентября 2023, 05:45

Фото: iStock/petervician

ВСУ нанесли ракетный удар на Севастополь, в результате чего в районе Южной бухты произошел пожар. Об этом сообщил глава администрации города Михаил Развожаев.
«Сегодня на Севастополь была совершена атака со стороны противников. Система противовоздушной обороны сработала, но в районе Южной бухты наблюдается пожар. По предварительным данным, инцидент связан с ракетной атакой», — написал он в своем канале в Telegram.
По словам Михаила Развожаева, на месте происшествия уже действуют все необходимые службы. Пожару был присвоен четвертый класс сложности.

«Прошу горожан сохранять спокойствие. Мы продолжаем следить за воздушной обстановкой. Все оперативные службы находятся в состоянии готовности. Подробная информация будет предоставлена позже. Пожалуйста, доверяйте только официальной информации», — подчеркнул Михаил Развожаев.
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Минобороны: ВКС России уничтожили пункт управления бригады ВСУ
13 сентября 2023, 05:04

Фото: сайт Минобороны РФ

Начальник пресс-центра российской группировки «Юг» Георгий Минесашвили заявил, что ВКС РФ уничтожили пункт управления 110-й механизированной бригады ВС Украины. Об этом пишут РИА Новости.
«Штурмовой и армейской авиацией «Южной» группировки войск нанесены удары по скоплениям живой силы атакующих подразделений и бронетехники ВСУ. Уничтожены пункт управления подразделений 110-й механизированной бригады, боевая машина пехоты», — цитирует агентство слова собеседника.

Кроме того, расчёты ТОС «Солнцепек» за прошедшие сутки ликвидировали два опорных пункта ВСУ и нанесли огневое поражение по скоплениям живой силы противника в Мало-Ильиновке и Верхнекаменском Артемовского района.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#днр
#сво
#всу
#украина
#военные
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Эксперт Прохватилов назвал шведские Gripen «истребителями для бедных»
13 сентября 2023, 04:40

Фото: iStock/Photofex

Эксперт Академии военных наук Владимир Прохватилов заявил, что истребители Gripen, которые Швеция планируют передать ВСУ, являются «истребителями для бедных». Об этом пишет «Лента.ру».
«Это недорогой истребитель, из-за цены и простоты его и называют «истребителем для бедных», — цитирует издание слова собеседника.

Прохватилов отметил, что правительство Швеции вероятно, хочет таким образом списать старую технику, после чего заменить ее на современную.

«После поставки Gripen Украине Швеция закупит самолеты F-35 у США в рамках стратегии военно-стратегического сотрудничества с США», — уверен эксперт.

Россия из-за поставок вооружений Украине ранее направила ноту странам НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, любые грузы с вооружением для Киева станут для Российской Федерации законной целью. В дипведомстве подчеркнули, что НАТО «играет с огнем», накачивая Украину западным оружием, и это возымеет негативный эффект для российско-украинских переговоров и решения конфликта.

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#швеция
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На Крымском мосту восстановили движение автомобилей
Оперштаб: на Крымском мосту восстановили движение автотранспорта
13 сентября 2023, 03:50

Фото: iStock/gutaper

Движение автотранспорта по Крымскому мосту снова открыто, сообщает информационный центр по оперативной обстановке на мосту в своем телеграм-канале.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», - говорится в сообщении.
В предыдущем сообщении, опубликованном в среду около 2:45 ночи, сообщалось о временной приостановке движения, но не было уточнено, по какой причине это было сделано.

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#движение
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#взрывы
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Полковник раскрыл способ противодействия ракетам ATACMS
Полковник Матвийчук: российская ПВО способна нейтрализовать ракеты ATACMS
13 сентября 2023, 03:02

Фото: iStock/petervician

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) способны обнаруживать и противодействовать различным типам ракет, включая дальнобойные ракеты ATACMS, которые могут быть поставлены Украине, заявил полковник в отставке и военный эксперт Анатолий Матвийчук в интервью «Ленте.ру» .
ATACMS — это мощная ракета, которая может быть запущена с многоракетных систем залпового огня (MLRS) или систем HIMARS. Она выглядит как обычная ракета, но имеет значительную дальность стрельбы, достигающую 250 километров (по некоторым данным — 500 километров). У нее есть разные варианты боевых частей, включая моноблочные, кассетные и фугасные. ATACMS способна поражать цели, включая фортификации, бронетехнику и скопления пехоты», — пояснил эксперт.

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#эксперт
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В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В Сумской и Одесской областях объявили воздушную тревогу
13 сентября 2023, 02:57

Фото: iStock/Harry Wedzinga

Информация о воздушной тревоге поступила из Сумской и Одесской областей Украины, согласно данным онлайн-карты, предоставленным украинским министерством цифровой трансформации. Сигнал тревоги был объявлен в Одесской области в 00.27 и в Сумской области в 02.31 по местному времени.
Следует отметить, что удары по украинской инфраструктуре со стороны Вооруженных Сил Российской Федерации начались 10 октября 2022 года. Это произошло два дня после инцидента на Крымском мосту, который, по заявлениям российских властей, был проведен украинскими спецслужбами.

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#взрывы
#всу
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На Крымском мосту временно перекрыли движение автомобилей
Оперштаб: на Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта
13 сентября 2023, 02:53

Фото: iStock/Vyacheslav Makaryev

Крымский мост временно приостановил движение автотранспорта, как сообщается в телеграм-канале информационного центра, отвечающего за оперативную обстановку на мосту.
Согласно сообщению, движение автотранспорта на Крымском мосту приостановлено. Всех находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Причины временной остановки движения не уточняются.

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