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Советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что Киев может бездумно использовать поставленные ракеты ATACMS по территории России, однако у ВС РФ есть, чем на это ответить. Об этом пишет РИА Новости.
«На мой взгляд, ракеты ATACMS были поставлены Киеву еще раньше — до того, как мы узнали, что они там. Потому что уже достаточно давно был принят новый военный бюджет в СШАх, и если бы их поставили сейчас, это было бы серьёзным нарушением», — цитирует агентство слова Гагина.
По мнению советника главы Донецкой Народной Республики, была поставлена небольшая партия ATACMS, и киевские власти постараются использовать их «по полной».
«Вообще режим Зеленского — это как обезьяна с гранатой, они, возможно, бездумно будут наносить удары по всем объектам на территории РФ, до которых смогут дотянуться. И это надо принимать во внимание, выстраивая противовоздушную оборону важных объектов, которые могут достичь эти ракеты. Я думаю, министерство обороны справится с такой задачей», — подчеркнул Ян Гагин.
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
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