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Советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что возможные поставки Киеву ракет Тaurus для ударов по территории России могут спровоцировать третью мировую войну. Об этом сообщает РИА Новости.
«В бундестаге Германии снова «неймется» ввергнуть Европу и Германию в тотальную войну с Россией. Видимо, немцы просто забыли итоги Великой Отечественной войны для нас», — пояснил Гагин.
Ранее председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что ракеты Taurus должны быть поставлены Киеву как можно скорее, а их использование ВСУ для нанесения ударов по объектам на территории России не противоречит международному праву. Она высказала глубокую, хотя и довольно парадоксальную мысль о том, что если Запад сократит или вовсе прекратит поставки оружия на Украину, то это отдалит наступление мира.
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