Гагин раскрыл подробности уничтожения Challenger 2 у Работино

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Советник врио главы ДНР Ян Гагин рассказал, что российские военные после обнаружения танка Challenger 2 организовали засаду и уничтожили его из противотанкового ракетного комплекса, восстановлению он не подлежит.
По его словам, российская разведка обнаружила Challenger 2 у села Работино. Он был в составе бронегруппы из советских образцов, которая охраняла британский танк.
Советник Пушилина подчеркнул, что британский танк восстановить не представляется возможным, так как он полностью выгорел и развеял миф о том, что британское оружие непобедимо.
Гагин отметил, что такая судьба уготована для всего вооружения, полученного Украиной от стран Запада. Российские военные уже проявляют охотничий азарт и инстинкт, а на иностранные модели объявлена настоящая охота, заключил он.
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«Его задачей было наносить удары из закрытых позиций – у него достаточно хорошее вооружение, хорошая пушка, но при этом они его берегли. Зная маршруты передвижения, на него просто была создана засада, в которой были созданы условия для его поражения. Собственно говоря, из отечественного ПТРК он был уничтожен», - цитирует РИА Новости Гагина.
Гагин отметил, что такая судьба уготована для всего вооружения, полученного Украиной от стран Запада. Российские военные уже проявляют охотничий азарт и инстинкт, а на иностранные модели объявлена настоящая охота, заключил он.
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Элина Позднякова