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Гагин раскрыл подробности уничтожения Challenger 2 у Работино

Гагин: ВС РФ специально охотились за Challenger 2, его загнали в засаду
15 сентября 2023, 07:11
Фото: iStock/Wirestock

Фото: iStock/Wirestock

Советник врио главы ДНР Ян Гагин рассказал, что российские военные после обнаружения танка Challenger 2 организовали засаду и уничтожили его из противотанкового ракетного комплекса, восстановлению он не подлежит.
По его словам, российская разведка обнаружила Challenger 2 у села Работино. Он был в составе бронегруппы из советских образцов, которая охраняла британский танк.

«Его задачей было наносить удары из закрытых позиций – у него достаточно хорошее вооружение, хорошая пушка, но при этом они его берегли. Зная маршруты передвижения, на него просто была создана засада, в которой были созданы условия для его поражения. Собственно говоря, из отечественного ПТРК он был уничтожен», - цитирует РИА Новости Гагина.


Советник Пушилина подчеркнул, что британский танк восстановить не представляется возможным, так как он полностью выгорел и развеял миф о том, что британское оружие непобедимо.

Гагин отметил, что такая судьба уготована для всего вооружения, полученного Украиной от стран Запада. Российские военные уже проявляют охотничий азарт и инстинкт, а на иностранные модели объявлена настоящая охота, заключил он.

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#охота
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#вс рф
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Офицер ВС РФ: В зону СВО прибывают выпускники российских военных училищ
15 сентября 2023, 06:10

Фото: сайт Минобороны РФ

Офицер 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота с позывным «Барс» заявил, что выпускники российских военных училищ прибывают в зону СВО на Украине. Об этом пишет РИА Новости.
«Я — командир взвода танкового батальона — выпускник 2023 года. Выпуск у меня был 29 апреля 2023 года, после чего отгулял отпуск, прибыл в пункт постоянной дислокации, после чего через месяц был направлен в зону проведения СВО», — цитирует агентство слова собеседника.

«Барс» добавил, что выпускники военных училищ подготовлены по программе обучения с введенными новшествами при учете имеющегося боевого опыта. Он рассказал, что преподавательский состав посещал зону спецоперации для получения большего опыта в действующих боевых подразделениях.

«То есть они прибывали из зоны СВО и предавали этот опыт нам, на практике создавая специальные учебные точки, учебные мероприятия и учебные занятия. К примеру, у нас проводились занятия по тактической маскировке, а также тактика боя изменилась. Были внесены определенные новшества», — отметил военнослужащий.

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#выпускники
#сво
#вс рф
#минобороны
#украина
#военные
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Танк группировки ВС РФ «Восток» обратил в бегство колонну украинской техники
15 сентября 2023, 05:59

Фото: сайт Минобороны РФ

Начальник пресс-центра группировки «Восток» ВС РФ Олег Чехов заявил, что российский танк заставил отступить колонну техники ВС Украины, ликвидировав несколько бронемашин противника. Об этом пишет РИА Новости
В публикации говорится, что на Южнодонецком направлении во время отражения атаки ВСУ экипаж ефрейтора Владимир Цацулин совершил подвиг.

«В ходе одного из боев экипаж под командованием ефрейтора Цацулина вел огневое поражение по колонне техники противника. Слаженность и боевой опыт танкистов позволили уничтожить несколько бронемашин ВСУ с живой силой. Оставшиеся силы националистов успеха не имели и оставили попытки наступления», — цитирует агентство слова Чехова.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сво
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#украина
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В Мариуполе бойцы ВС РФ нашли медицинские заключения боевиков «Азова»*
15 сентября 2023, 05:16

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

В Мариуполе в ходе осмотра больницы российские военные обнаружили документы бойцов украинского националистического формирования «Азов»*. Об этом пишут «Известия».
Корреспондент Леонид Китрарь отметил, что у многих азовцев* были выявлены психические расстройства, считающиеся препятствием для несения военной службы даже в мирное время.

По словам военнослужащих ВС России, боевики «Азова»* в Мариуполе регулярно демонстрировали антисоциальное поведение по отношению к мирным жителям, в том числе позволяли им нормально питаться, запугивали и отказывали в медицинской помощи.


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#военные
#больницы
#рф
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Военный эксперт Дандыкин рассказал о положении ВСУ на Донецком направлении
Военный эксперт Дандыкин рассказал о больших потерях ВСУ на Донецком направлении
15 сентября 2023, 04:37

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что ВС Украины несет большие потери под Клещеевкой. Только 14 сентября украинская армия потеряла там целый батальон, рассказал он «Известиям».
Таким образом Дандыкин прокомментировал новость о том, что подразделения «Южной» группировки ВС РФ на Донецком направлении отразили восемь атак штурмовых групп ВФУ в районе села Клещеевка Донецкой Народной Республики.

Специалист подчеркнул, что ВСУ будут наступать до тех пор, пока их резервы не иссякнут окончательно. По его мнению, это произойдет в сентябре или октябре, после чего украинская сторона перейдёт в оборону.

«Для них, как и для нас, это принципиальное направление, так как один из главных вопросов СВО — освобождение Донбасса. Поэтому они будут продолжать пытаются наступать на Клещеевку, Артемовск, также сейчас на южнодонецком направлении бои идут», — цитирует издание слова Василия Дандыкина.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Минобороны показало работу миномета «Василек» на Купянском направлении
Миномет «Василек» поразил опорные пункты ВСУ на Купянском направлении — Минобороны
15 сентября 2023, 04:20

Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

На Купянском направлении российские военные после получения разведданных группы «Запад» в качестве средства огневого поражения опорных пунктов ВСУ использовали 82-мм автоматический миномет «Василек». Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Минобороны РФ.
Отмечается, что один из самых эффективных способов работы миномета — это «кочующий миномет», когда огневая позиция быстро меняется, а точность и скорость поражения целей достигается с помощью корректировке огня с БПЛА.

«Василек» остается незамеченным для артиллерийской и воздушной разведки противника. Однако минометный расчет при использовании такого вооружения каждый раз рискует жизнью, так как до позиций украинской армии максимум несколько километров.



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#россия
#украина
#сво
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Полковник Матвийчук назвал ближайшей целью российской армии Одессу и Николаев
15 сентября 2023, 03:28

Фото: iStock/Gelia

Ближайшими целями Вооружённых сил РФ в зоне специальной военной операции будут являться Одесса и Николаев. Такую мысль в разговоре с «Лентой.ру» высказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
«Активную фазу военных действий никто не отменял. Цели, которые поставлены президентом [России Владимиром Путиным], должны быть достигнуты. <...> Наша ближайшая цель — Одесса, Николаев, а конечная цель — принятие капитуляции в Киеве», — отметил полковник, говоря о том, что в первую очередь предпримет российская армия, когда закончится контрнаступление Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Ранее Анатолий Матвийчук назвал три важных последствия потерь ВСУ в ходе контрнаступления — снижение боеспособности, особенно на переднем крае боевых действий, подрыв морального духа солдат, а также увеличение социального напряжения в украинском обществе, выражающегося в том числе и уклонением от призыва и мобилизации.

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На Украине разразился скандал после ложного сообщения Минобороны об успехах ВСУ
15 сентября 2023, 03:24

Фото: iStock/Olena_Z

Заявление замминистра обороны Украины Анны Маляр о якобы взятии под контроль ВСУ населенного пункта Андреевка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вызвала волну возмущения. Об этом пишет ТАСС.
«Подобные заявления вредны, несут угрозу для жизни личного состава», — опровергла слова заместителя министра одна из бригад ВС Украины.

Кроме того, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко порекомендовал не читать сообщения Минобороны Украины, так как всё это «какой-то цирк». По его словам, оборонное ведомство не выполняет даже основных задач — например, в сфере обеспечения украинских солдат.

Депутат Ирина Геращенко в свою очередь призналась, что ей стыдно за слова Маляр.

«В министерстве обороны назрели кадровые решения», — намекнула Геращенко на увольнение замминистра.

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Иностранные наемники на Украине убивают друг друга из-за мелких ссор
Telegraph: На Украине иностранные наемники убивают друг друга из-за мелких ссор
15 сентября 2023, 01:12

Фото: iStock/zabelin

Иностранные наемники, воюющие на стороне ВСУ, могут убивать друг друга на фоне мелких бытовых конфликтов. Об этом пишет Telegraph.
В публикации говорится, что на Украине полиция разыскивает тело наемника из Великобритании Дэниела Берка, который в прошлом году пополнил ряды украинской армии, однако в конце августа пропал. Кроме того, тело еще одного британского наемника Джордана Чедвика было найдено в конце июня.

«Товарищи в рядах ВСУ опасаются, что эти люди могли быть убиты не россиянами, с которыми они приехали сражаться, а другими иностранными добровольцами», — отмечает автор.

По его словам, в случае с пропажей Берка правоохранители рассматривают версию о споре из-за денег и транспорта. В случае же с Чедвиком предполагается, что британец в мог быть убит ходе мелкой ссоры или во время воинской церемонии «посвящения», когда все пошло не по плану.

Наемники, служащие в ВС Украины, жалуются на отсутствие какого-либо отбора на службу. По их словам, это позволяет  попасть в ряды украинской армии «злоумышленникам».

«Есть парни, которым здесь не следует находиться — кто-то с уголовным прошлым, кто-то с посттравматическим стрессовым расстройством, а кто-то имеет проблемы с наркотиками и алкоголем», — цитирует издание слова одного из наемников.

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#полиция
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#всу
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#украина
#военные
#иностранцы
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Киев частично эвакуирует жителей подконтрольных ему районов Херсонской области
15 сентября 2023, 01:09

Фото: iStock/repinanatoly

Власти контролируемых Вооружёнными силами Украины (ВСУ) районов Херсонской области объявили обязательную эвакуацию семей с детьми из населенных пунктов, которые регулярно обстреливает российская армия. Такое решение было принято на совете обороны Херсонской области, сообщил в своём Telegram-канале глава украинской администрации региона Александр Прокудин.
Эвакуированы будут жители Понятовки, Красного Маяка, Ольговки, Веселого, Приозерного, Токаревки и еще более двух десятков населенных пунктов. Помимо этого, в контролируемых Киевом районах Херсонской области увеличат длительность комендантского часа — теперь он будет действовать с 20:00 до 6:00.

Подконтрольная ВСУ часть Херсонской области регулярно подвергается обстрелам со стороны российских войск. Как пишет РБК, в ночь на 14 сентября украинские власти региона сообщили об обстреле поселка Новодмитровка, снаряды попали по частному дому.

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