В ДНР рассказали о борьбе против украинских ДРГ

Фото: сайт Минобороны РФ
Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что украинские ДРГ практически всегда ликвидируются или захватываются в плен российскими военными.
«Если говорить о диверсионно-разведывательных группах противника, то их достаточно много, они присутствуют на всей линии боевого соприкосновения. Их много, попытки проникновения на нашу территорию достаточно частые, частая история. И практически всегда они либо уничтожаются, либо захватываются в плен», — цитирует РИА Новости слова собеседника.
Гагин добавил, что российская авиация недавно уничтожила несколько разведгрупп ВСУ, которые пытались на резиновых лодках двигаться в сторону полуострова Крым.
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